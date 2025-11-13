Arranca en Ponferrada Biocastanea 2025 en medio de la peor campaña que se recuerda en décadas

Imagen del acto inaugural de las XVI Jornadas Técnicas Biocastanea en el Campus de Ponferrada de la ULE. - ULE

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Ponferrada acoge desde este jueves las jornadas técnicas de Biocastanea, que alcanzan su decimosexta edición en medio de la peor campaña de recogida de castañas que se recuerda en décadas.

Según ha explicado durante la inauguración del evento Pablo Linares, secretario de la Mesa del Castaño, este ha sido un año "muy malo a todos los niveles", aunque ha confiado en que esta situación solo sea "un paso atrás" para tomar impulso.

En este contexto, esta nueva edición es "más importante que nunca" y ha esperado que sirva para potenciar un sector "clave" en la economía local y cuya recogida de castañas supone normalmente el 90 por ciento de la producción de la provincia y el 50 por ciento de la nacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Con cuarenta ponentes que participarán en las charlas y mesas de debate y la región francesa de Ardeche como área productora de castañas invitada, Biocastanea girará en esta ocasión sobre dos temas "clave": los virulentos incendios que el pasado verano arrasaron cerca de 500 hectáreas en la zona de Las Médulas y la sequía atribuida a un cambio climático que "quizá ponga en jaque" también la producción futura.

Durante las charlas que se desarrollarán hoy y mañana se presentarán todos los proyectos de investigación en los que el sector de la castañicultura berciano está involucrado. "Estamos buscando respuestas a la climatología, ya que las pérdidas de este año se pueden achacar en un 99 por ciento a la falta de agua", ha concretado Linares.

En su discurso de apertura, la vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), Pilar Marqués, ha hecho un llamamiento a la colaboración entre empresas e investigadores para impulsar un sector "fundamental" en la comarca y ha querido agradecer de manera especial el trabajo que el catedrático Fernando Castedo lleva a cabo en este ámbito.

Las XVI Jornadas Técnicas Biocastanea, organizadas por la Mesa del Castaño del Bierzo con el apoyo institucional de la Universidad de León, la Junta de Castilla y León, el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Carracedelo, Ponferrada y Corullón, demuestran de nuevo ser un evento "de referencia" nacional e internacional en un sector que se enfrenta a "profundos retos futuros".