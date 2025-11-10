Arranca el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid, una "gran muestra de arte" que "conecta" territorios

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' arranca este lunes, 10 de noviembre, un espacio para la "conexión mágica" entre territorios y personas que sitúa la "gastronomía en miniatura" como una "gran muestra de arte".

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha participado este lunes junto al presidente del jurado del Concurso Nacional, Paco Morales, y el vicepresidente segundo de Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín, entre otros, en la inauguración de la XXI edición del nacional, un acto en el que también se ha marcado la apertura del IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', si bien este se celebrará únicamente el miércoles 12 de noviembre.

La Cúpula del Milenio ha acogido el acto para dar inicio a tres días en los que cocineros nacionales e internacionales elaborarán y mostrarán creaciones originales para lograr los títulos en estos certámenes organizados por el Ayuntamiento a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, junto a E-Spain y la Asociación de Hostelería.

"Valladolid se convierte en capital mundial de una gastronomía tan importante como es la gastronomía en miniatura, que es todo un rito social", ha subrayado Carnero, para incidir en que para Valladolid es un "orgullo y honor" acoger a los 46 aspirantes del Concurso Nacional y los 16 del Campeonato Mundial, seleccionados entre 400 aspirantes.

El alcalde ha destaco, asimismo, la "conexión cultural y personal" que se produce en el marco de los certámenes. "La tapa nos conecta culturalmente a todos y, si cabe, aún más personalmente", ha manifestado para incidir en que, asimismo, se pone en valor el territorio a partir del uso de alimentos "excelentes y llenos de calidad" que los chefs "transforman con su excelencia y magia".

"Aquí venimos precisamente a producir esa conexión mágica entre territorios y personas, entre todos y cada uno de los intervinientes en ese proceso cuyo resultado final es la relación social. La tapa es lo que hace, relacionarnos socialmente a todos y cada uno de nosotros a través de un pequeño bocado", ha apostillado, para situar esta gastronomía como una "gran muestra de arte".

Carnero ha destacado que al igual que en la anterior edición se tuvo "muy presentes" a los concursantes procedentes de la Comunidad Valenciana porque la Dana acababa de acontecer, este años se rinde homenaje a Ucrania, que "está sufriendo la injusticia de la guerra".

HOMENAJE A UN CHEF UCRANIANO FALLECIDO

En concreto, en la inauguración se ha rendido homenaje al chef Hryhorii Svihzde, quien fue finalista en el Campeonato Mundial de 2021 y falleció en junio por un ataque ruso en su país. El cocinero ha sido recordado con un vídeo recopilatorio de su paso por el concurso y con la presencia de la bandera de Ucrania junto a las de los países participantes.

Además, el regidor ha explicado que en "solidaridad" a las zonas afectadas por los incendios de este verano, en el jurado del mundial se han incluido a Gloria Lucía, del restaurante El Empal de Puebla de Sanabria (Zamora), José Gordón, de El Capricho de Jiménez de Jamuz (León), y Begoña Vázquez, del Regueiro da Cova de Verín (Ourense).

Por su parte, el chef Paco Morales, presidente del jurado del certamen nacional, ha reivindicado la tapa como "cultura, historia y una manera de convivir", así como ha llamado a los participantes a "persistir" en "tiempos difíciles" porque siempre "habrá público sensible, inquieto y con cultura que ponga en valor" su trabajo.

Asimismo, ha aplaudido el trabajo que se hace desde Valladolid para situar la tapa en el panorama internacional, pues, como ha podido ver cuando viaja, el concepto ya se "copia" en distintos países.

Por otro lado, el vicepresidente segundo de la Asociación de Hostelería ha recalcado la "emoción y agradecimiento" del sector vallisoletano por celebrar la XXI edición del Concurso Nacional, pues supone un "honor" para la ciudad, que se "une con el mundo a través de la cocina y el paladar".

En este contexto, ha dado la bienvenida a los "cocineros más emblemáticos" de España, que en estos tres días de concurso nacional invitarán a contemplar la elaboración de los "mejores ejemplares".

Durante el acto, conducido por el periodista Pepe Ribagorda, se ha sorteado el orden de participación de los dos certámenes, para dar inicio así a la competición.

SESIONES

De este modo, este lunes y martes el Concurso Nacional se desarrollará durante tres sesiones. La primera de ella se iniciará la en la tarde de este lunes, 10 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y las otras dos se desarrollarán el martes a las 11.00 y a las 16.30 horas.

Esta edición cuenta con un total de seis participantes de Castilla y León y en concreto cuatro son de Valladolid --Mélida Wines, Azul Mediterráneo, Habanero Taquería y Las Kubas--.

Posteriormente, el miércoles 12 de noviembre por la mañana tendrá lugar el IX Campeonato Mundial de Tapas, con 16 cocineros procedentes de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Indonesia, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Austria, Tailandia, Taiwán y Uruguay.

Además de la celebración de los concursos a nivel profesional, la ciudad de Valladolid también podrá disfrutar de la gastronomía en miniatura durante estos días. Así, distintos bares y restaurantes de la ciudad ofrecerán en sus locales las tapas de los finalistas que han apadrinado durante estos días en el marco del 'Festival de la Tapa', que se celebrará del 11 al 16 de noviembre.