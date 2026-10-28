Arrancan las obras para plantar 72 árboles y más de 2.000 plantas arbustivas en el hospital de Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado los trabajos para crear parterres y alcorques con arbolado y planta arbustiva en el Paseo de la Transición Española, junto al Hospital Universitario, dentro de un proyecto de renaturalización que también incluye la Vaguada de la Palma, frente a la fachada del Palacio de Congresos, y la avenida del Padre Ignacio Ellacuría, desde la Glorieta de la Charrería hasta el puente del Octavo Centenario de la Universidad.

En total, se plantarán 72 árboles y más de 2.000 plantas arbustivas, con su correspondiente red de riego automático para economizar el consumo de agua.

De esta forma, se da continuidad a los corredores verdes que durante los últimos años se han habilitado en el casco histórico de la ciudad para facilitar más sombra en zonas de paseo y contribuir a la reducción del efecto 'isla de calor'.

Estos trabajos, que lleva a cabo la empresa concesionaria del servicio municipal de parques y jardines, forman parte de la plantación de 30.000 árboles que ya tiene en marcha el Ayuntamiento de Salamanca dentro de su Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad aún más saludable, adaptada al cambio climático y, por tanto, con una mayor calidad de vida para las personas gracias a la introducción de la naturaleza en entornos urbanos.

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman 127.000 árboles y 59.000 arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

Con la plantación que se llevará a cabo, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 157.000 árboles.

A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados.

De esta forma, sumando todas las zonas verdes del término municipal, se superarán los 200.000 árboles en la ciudad, más de uno por habitante, como se ha subrayado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para la plantación se utilizará una gran variedad de especies autóctonas y otras que aporten mayor multifuncionalidad a los diferentes espacios verdes, facilitando el incremento de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la mejora de los servicios de los ecosistemas, que a su vez repercuten en una mayor salud urbana y de quienes habitan la ciudad.

Se trata, entre otras, de enebros, majuelos, avellanos, higueras, serbales, endrinos, fresnos, nogales, almendros, pinos, tilos, carpes, cerezos, manzanos, almeces, moreras, alisos, alcornoques, encinas y robles.

A través de estas plantaciones, se adoptarán medidas de lucha frente a los efectos del cambio climático a través de la generación de sumideros de carbono.

Así, las especies de arbolado seleccionadas se combinan formando módulos de plantación, además de diferenciarse por las ubicaciones donde se llevará a cabo cada plantación.

Por otra parte, han añadido desde el Consistorio, se pretende elevar la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.

Las especies presentan una variabilidad cromática bien por su floración o color de hojas debido a los cambios estacionales del año, aportando bienestar para las personas.

Con la introducción de determinadas especies donde destaca su floración, se busca incrementar el número de polinizadores e insectos auxiliares benignos para el ser humano y beneficiosos para combatir plagas como el pulgón.

Igualmente, con estas medidas se incrementará la avifauna de la ciudad, atraída en muchos casos por los frutos, tales como gorriones, mirlos o jilgueros, entre otros.