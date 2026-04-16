Arrollada una persona por un tren a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros en Palencia

PALENCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona cuya identidad y edad se desconocen por el momento ha sido arrollada este jueves por un tren a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros en Palencia capital, donde el tráfico ferroviario se encuentra interrumpido por este accidente, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y Adif.

Los hechos han ocurrido en torno a las 16.40 horas de este jueves, 16 de abril, cuando se informó al 112 del arrollamiento de un tren a una persona en la vía férrea situada junto a la Avenida Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros.

Al 112 avisó a Adif, que ya tenía constancia de los hechos, a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar.

Adif ha informado de que se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario a su paso por Palencia por este siniestro y ha añadido que la persona arrollada se encontraba en un punto de paso no autorizado.