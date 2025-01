Arroyo advierte al Sareb que la conflictividad en la zona de los pisos 'okupados' se ha multiplicado por ocho

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha advertido al Sareb que la conflictividad en la zona de los pisos 'okupados' se ha multiplicado por ocho, tal y como refleja en un informe que dicha sociedad había solicitado para conocer cuál es la situación social en el entorno de la comunidad 'Arroyovereda', donde la entidad es propietaria de un centenar de viviendas, más de 50 de ellas okupadas desde hace casi tres años.

El documento elaborado por la Policía Local consta de 30 páginas y efectúa un repaso estadístico de las intervenciones en la zona y deja claro el aumento de la conflictividad registrado desde las okupaciones.

Las cifras recabadas desvelan que las actuaciones policiales se han disparado desde 2022, que fue cuando se iniciaron las usurpaciones de viviendas. Ese primer año, casi se triplicaron los avisos a la Policía Local y ya en 2023 estallaron hasta multiplicarse por ocho en toda esa zona (calles Narciso Monturiol, Arturo Duperier y plaza de los Premios Nobel), pasando de una media de 15 intervenciones anuales en los ocho años previos a las 128 de 2023 y a las 106 anotadas durante los primeros diez meses de este 2024 (periodo al que se ciñe este análisis).

La Policía Local de Arroyo califica la situación de "compleja y conflictiva" y asegura que "no tiene precedentes en otras zonas del municipio", obligando a incrementar los recursos policiales destinados a reforzar la seguridad en esas calles. El informe dice que esta conflictividad provocada por la llegada de los okupas la sufren "de manera muy especial los habitantes de esta comunidad y su entorno, pero también tiene consecuencias para el resto de habitantes del municipio", según la información municipal recogida por Europa Press.

"TEMOR A REPRESALIAS"

En el dosier policial se enumeran los diferentes problemas de convivencia que vienen sufriendo los vecinos, "que raramente quieren formular denuncia por escrito por temor a recibir represalias", tal como destaca el informe. Además, se habla de suciedad en zonas comunes, al arrojarse la basura a las papeleras de la comunidad en lugar de a los contenedores de la calle; de roturas y daños en bancos, puertas y ascensores; de imposibilidad de uso de las zonas comunes (piscina y pista de pádel); y "todo tipo de comportamientos incívicos", resume la Policía Local.

En este sentido, el informe recoge algunas de las fotos remitidas por los vecinos y reseña también algunas de las intervenciones más significativas de estos meses, desde la primera okupación detectada (en diciembre de 2021), hasta la aparición de un perro muerto en una arqueta del garaje comunitario (en agosto de 2024).

"Son situaciones totalmente anormales. Es evidente que la llegada de estos okupas ha creado un foco de conflicto y no entendemos que el Sareb no quiera verlo. Por ello, desde el equipo de Gobierno siempre nos hemos opuesto a esta legalización de las okupaciones que se pretende llevar a cabo", explica el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández.

ALQUILER SOCIAL DEL SAREB

Sareb había pedido este informe al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para conocer la realidad de esta zona del municipio después de que se produjeran las usurpaciones de sus viviendas y ante un escenario en el que la entidad pretende la inclusión de 15 de los okupas en el Programa de Alquiler Social del Sareb, "siempre que esa decisión no fuera un foco de conflictividad", tal como recuerda el alcalde, quien puntualiza que esa era "una condición que se puso sobre la mesa en las reuniones con Sareb, que si había conflicto, no habría alquiler social".

"La Policía Local deja claro en su informe que, efectivamente, la conflictividad ha aumentado por culpa de los pisos okupados, así que no se entendería otra decisión que no fuera continuar con el proceso judicial de desalojo de todos los inmuebles okupados y no dar esos alquileres sociales que pretenden", resume el regidor.

"Nosotros estamos del lado de nuestros vecinos, de los que pagan su hipoteca o su alquiler en 'Arroyovereda', y de todos los que conviven en un entorno que se ha convertido en foco de problemas. Y así se lo hace saber la Policía Local al Sareb. Ahí lo tienen con datos objetivos, la conflictividad ha multiplicado por ocho las intervenciones policiales. Ahora toca esperar a que Sareb y los jueces nos escuchen y no perpetúen esta situación, que no castiguen a los vecinos de Arroyovereda y a los de todo Arroyo", concluye Sarbelio Fernández.

INFORME CEAS

El Ayuntamiento también ha remitido un informe elaborado por el Centro de Acción Social de Arroyo en el que se detalla la situación de cada uno de los 15 casos de okupación que han sido considerados por el Sareb como susceptibles de pasar a su Programa de Alquiler Social.

El documento distingue entre los dos casos de inquilinos que ya residían en la vivienda en régimen de alquiler antes de las okupaciones y que pagaron hasta la quiebra de la inmobiliaria dueña de los pisos; y los casos de "familias que se han trasladado a vivir a dicho inmueble aprovechando la situación y han ocupado las viviendas".

Unas personas, estas últimas, que "carecen de arraigo en el municipio" y que en cinco de los casos objeto de estudio ni siquiera "hay constancia de que continúen viviendo en esos pisos o que, al menos, residan allí de manera habitual", según concluye el informe del CEAS Arroyo.