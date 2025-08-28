La artesanía acompañará a la 'XVI Cata Popular de Quesos de CyL' en Sardón de Duero (Valladolid) este sábado

Imagen del diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad de Agua, Fernando Esteban, junto con la teniente alcalde del municipio de Sardón de Duero, Mónica Castelani, en la presentación de la XVI Feria Cata Popular de Quesos de CyL - EUROPA PRESS

SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID), 28 (EUROPA PRESS)

Una feria de artesanía será la acompañante del producto lácteo como el queso en la celebración de la decimosexta edición de la 'Cata Popular de Quesos de Castilla y León' que tendrá lugar en el municipio vallisoletano de Sardón de Duero este sábado día 30.

Así lo ha avanzado el diputado de Obras, Agricultura, Ganadería y Calidad de Agua, Fernando Esteban, quien ha estado acompañado de la teniente alcalde del municipio, Mónica Castelani, en la presentación del evento este jueves.

La cata tendrá lugar en la Plaza Mayor del municipio desde las 12.00 horas hasta las 15.00 horas, donde los visitantes podrán probar las seis variedades diferentes de queso de vaca, oveja o cabra que acompañarán con un vino tinto, rosado (como novedad) o agua y pan por un precio de cinco euros.

Así, empresas como El Zarzal, Quesos Muñiz, Cantagrullas, Crica o Camino la Ermita son algunas de las participantes que expondrán sus productos en esta cata. "Las catas tendrán un detalle sorpresa que solo podrán descubrir lo que es si acuden al evento", ha adelantado la teniente alcalde.

Asimismo, cada cuarto de hora se invitará a una empresa a que explique sus productos mediante una cata por media de la megafonía que será instalada en la plaza, además de que se realizarán sorteos de lotes de productos donados por los inscritos entre los asistentes catadores.

PRODUCTOS ARTESANALES

Por otro lado, la feria contará con puestos de artesanía donde expondrán jabones, merchandising del pueblo y otros productos, al igual que para los más pequeños habrá juegos y actividades como las chapas o la plastiarcilla.

"Es un evento para disfrutar de los quesos y estoy seguro que va a tener tanto éxito como en las anteriores ediciones", ha afirmado Fernando Esteban.

"Es un evento que cuesta montarlo, pero que hace ilusión hacerlo", ha comentado Mónica Castelani al igual que ha resaltado la colaboración de los jóvenes en el evento. "Los jóvenes quieren hacer cosas, si les dejas hacer cosas", ha concluido.