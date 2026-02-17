La artista escocesa Emma Pollock ofrecerá un concierto en Valladolid el 20 de febrero

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La artista escocesa Emma Pollock presentará su nuevo disco 'Begging the night to take hold' el próximo viernes, 20 de febrero, en el Colegio Mayor Peñafiel de Valladolid tras haber recalado con su gira en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Pollock es un referente de la escena pop británica desde que a mediados de los años 90 fundara la banda 'The Delgados', tras lo que ingresó su carrera en solitario, según ha señalado Colectivo Laika, promotor del evento.

Sobre el escenario, la artista desgrana una colección de canciones de pop que "destilan elegancia, jugando con melodías agridulces, composiciones de sencilla complejidad e importante carga emocional, deslizándose entre la melancolía y el optimismo".

Las entradas para el concierto se pueden adquirir online en la platafoma Ingresse y de forma física en Bar Nuberu, Bicoca Records, Dimmers y Bizarro, con precios de 15 euros en la anticipada y 18 en taquilla.