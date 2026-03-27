El artista Mariano Carabias expone 'Duc in Altum' en el Palacio Episcopal de Segovia, con 53 obras

El segoviano Mariano Carabias expone 'Duc in Altum' en el Palacio Episcopal de Segovia, con 53 obras. En la foto, una de las obras expuestas. - CATEDRAL DE SEGOVIA

SEGOVIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Episcopal de Segovia ha inaugurado la exposición del pintor segoviano Mariano Carabias titulada 'Duc in Altum', que podrá visitarse hasta el 30 de junio y está formada por 53 obras relativas al mensaje evangélico.

A la inauguración de la exposición han asistido el obispo de Segovia, Jesús Vidal Chamorro; el canónigo de la Catedral Fernando Mateo González; y el propio autor, que ha dado detalles de las obras en un recorrido por las salas del Palacio Episcopal.

El título de la muestra procede del latín y se traduce habitualmente como 'remar mar adentro'. La expresión alude a las palabras que, según el Evangelio de Lucas, dirigió Jesús a San Pedro, y más allá del sentido literal sugiere un viaje hacia lo profundo y una renuncia a lo superficial. En palabras del propio Carabias, se trata de "una llamada a buscar lo profundo, donde cada uno es interpelado de manera personal".

La exposición reúne 53 obras en diferentes soportes y técnicas, desde grandes lienzos al óleo o acrílico sobre tela y tabla hasta pequeños formatos sobre cartulina. Entre las piezas más llamativas destacan tres grandes lienzos de más de 3,5 metros de longitud que componen la obra 'Trinidad' y que cuelgan a modo de sargas en las paredes de las salas. La muestra recorre la producción reciente del artista junto a obra anterior y se articula en torno al mensaje evangélico, con series dedicadas al libro del Apocalipsis, al jardín del Edén y a la fauna extinguida, bajo el título 'Vida extinta'.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es su integración en el propio espacio del Palacio. Las obras de Carabias dialogan con la colección permanente del edificio--más de 120 piezas entre objetos litúrgicos, pinturas y esculturas--y se despliegan también por las estancias nobles donde el obispo desarrollaba su vida pública y privada, dotando de nueva vida a ese patrimonio histórico.

El Palacio Episcopal fue reabierto el 22 de marzo de 2023 por el Cabildo de la Catedral de Segovia con el objetivo de dinamizar el edificio turística y culturalmente. En los tres años transcurridos desde su apertura ha recibido 91.321 visitantes, lo que lo ha situado como el tercer monumento más visitado de la ciudad, tras el Alcázar y la Catedral. Junto a las visitas habituales, el espacio alberga también actividades culturales, un escape room y una audioguía, y se ha consolidado como lugar de referencia para artistas vinculados al arte religioso.

La exposición puede visitarse en el horario habitual del Palacio, de 9.30 a 18.30 horas, hasta el 6 de abril. A partir de esa fecha y hasta el 17 de septiembre, el horario se amplía de 9.00 a 21.30 horas, con última entrada media hora antes del cierre.

(Información directa en la web https://catedralsegovia.es/exposicion-mariano-carabias-duc-i...)