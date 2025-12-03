El Arzobispado de Burgos y la Diputación invertirán 5,2 millones para la restauración de iglesias en la provincia

Representantes de la Iglesia con el arzobispo Mario Iceta, y de la Diputación con el presidente Borja Suárez, muestran el convenio firmado - DIPUTACIÓN DE BURGOS

BURGOS, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Burgos, con una aportación de cuatro millones de euros, y el Arzobispado, que aportará 1,2, han suscrito un convenio para subvencionar la realización de obras de restauración en templos de la provincia que requieran una actuación urgente.

El objetivo es evitar el deterioro, ruina y el perjuicio para el pueblo, buscan favorecer su mantenimiento y promover acciones de promoción del patrimonio cultural de la provincia.

Para ello se va a abrir una convocatoria, con cuatro resoluciones parciales, a la que pueden concurrir los ayuntamientos de la provincia de Burgos de cara al arreglo y mejora de sus templos.

Así lo han expresado el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y el arzobispo de la Diócesis, monseñor Mario Iceta. "Es un paso más en la conservación", ha detallado Suárez.

En este sentido se va a valorar la realización de una "agenda de actividades culturales" en los templos, más allá de los ritos religiosos. Se trata de dar más valor a las iglesias realizando "actividades culturales, turísticas y otras" que impulsan la importancia de los templos en la vida social de los pueblos.

Cualquiera de las actuaciones que se lleve a cabo en una iglesia de la provincia, estará ordenada en atención al "valor arquitectónico"; también se va a atender a la "gravedad de los daños, la urgencia de la intervención o el uso del inmueble".

Como ya ocurre en la convocatoria de inversiones en patrimonio para entidades locales," la futura convocatoria de iglesias será de concurrencia abierta durante dos periodos, 2026 y 2027", para poder atender las urgencias o patologías que pongan en peligro los templos de la provincia de Burgos.

Este convenio se suma al que acaba de finalizar la Diputación junto con la Archidiócesis, para la reparación de las Iglesias BIC, en la que se ha intervenido en Villanueva de Rio Ubierna, Villamayor de los Montes, Castrojeriz, Briviesca, Oña, Poza de la Sal y Vizcaínos de la Sierra.