Arzobispado de Valladolid repartirá este fin de semana en las iglesias un cuestionario sobre la Asamblea Diocesana

Eñ arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. Archivo - Alberto Ortega - Europa Press

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha anunciado este jueves, a través de su carta pastoral de la segunda quincena de abril, el reparto de un cuestionario para recabar la opinión de los fieles, medir el grado de participación y recoger sugerencias y las valoraciones sobre las actividades que realiza la Iglesia.

El arzobispo de Valladolid anunció en la misa del pasado Jueves Santo la convocatoria de la Asamblea Diocesana y como ha dejado patente en su carta pastoral, se trata de "un tiempo de gracia en el que, siguiendo la estela marcada por el Sínodo de los Obispos sobre la comunión misionera, sinodalidad de pueblo de Dios en camino" se trata de "avivar la conciencia" de lo que se es.

Así, este sábado y domingo, 18 y 19 de abril, se distribuirá un cuestionario que como ha apuntado el prelado vallisoletano "tiene un triple objetivo" y el primero de ellos es volver a la primera de las preguntas del Camino Sinodal: "¿Con quién estamos caminando? ¿Quiénes son los hermanos con los que rezo cada domingo el Padre Nuestro, con los que cada Domingo nos constituimos en Asamblea dominical?.

Es decir, conocer cuántos son los católicos, cuántos son hermanos y cuál es su sexo y edad.

El segundo objetivo es medir el grado de participación "en la vida eclesial", mientras que el tercer objetivo busca "recoger algunas valoraciones sobre las actividades" que realiza la Iglesia o "sugerir otras" que se quieran intensificar o poner en marcha, como ha indicado el arzobispo de Valladolid, quien ha apuntado que se trata de "expresar" cuáles son los "anhelos, que se echa de menos o que se quiere impulsar".

Este "sencillo" cuestionario se repartirá los días 18 y 19 de abril y se podrá rellenar en casa y entregar en el mismo lugar dónde se ha recogido el domingo siguiente.

Luis Argüello espera que la Asambia Diocesana "ayude a todos a dar un paso adelante en la participación" que realizan en la comunidad cristiana, en la Iglesia diocesana, por lo que el arzobispo ha pedido a todos los hermanos de la Diócesis que hagan "un esfuerzo" y se animen a participar.

Asimismo, el prelado ha aseverado que la Asamblea "no va a ser solo un camino de discernimiento compartido, sino que ha de ser un momento celebrativo en cada parroquia, en cada arciprestazgo, en diversos sectores y ambientes de la Diócesis en su conjunto".