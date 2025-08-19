El arzobispo de Valladolid decreta 17 nombramientos para el nuevo curso pastoral 2025/26

El curso seguirá marcado por la celebración del Año Santo 'Peregrinos de Esperanza', cuya clausura en la Archidiócesis vallisoletana está prevista para el próximo 28 de diciembre

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha decretado 17 nombramientos para el nuevo curso pastoral 2025/26, que seguirá marcado por la celebración del Año Santo 'Peregrinos de Esperanza', cuya clausura en la Archidiócesis vallisoletana está prevista para el próximo 28 de diciembre.

El prelado vallisoletano ha ratificado el nombramiento de Manuel Fernández Narros como nuevo deán de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid, tras su designación el pasado mes de junio por el Cabildo Catedralicio. Fernández Narros tomará posesión de su nuevo cargo en la Seo vallisoletana el próximo 6 de septiembre a las 18.00 horas durante una Eucaristía que presidirá el propio arzobispo.

Por su parte, el anterior deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo Manchado, ha sido nombrado párroco de las parroquias de San Pedro Apóstol y Santa Clara de Asís.

Para las parroquias de Santiago Apóstol y del Santísimo Salvador ha sido nombrado párroco Jorge Fernández Bastardo, a quien acompañará en calidad de vicario parroquial Ángel Antonio Alonso Ramírez. Este último suma, además, en la provincia una nueva encomienda como párroco de la Asunción de Nuestra Señora, en Geria, y de San Miguel Arcángel, en Villán de Tordesillas.

El presbítero diocesano Gregorio Casado Jiménez ha sido nombrado párroco de Nuestra Señora de Prado. Y Francisco Javier Martínez Pérez, párroco de San Pascual Bailón.

Eutimio Alfonso Mieres Beltrán continuará al frente de las parroquias de la Sagrada Familia y San Ildefonso, aunque desde este curso como párroco in solidum (moderador). Para estas mismas parroquias ha sido nombrado párroco in solidum Sebastián Aldavero García.

Completa los nombramientos en la ciudad el de César Pastrana Zapico, como vicerrector de la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa.

El recién ordenado sacerdote Alberto Muñoz Pardal ejercerá su primera encomienda pastoral en la provincia como párroco de Santa María, en Castronuevo de Esgueva, de la Inmaculada Concepción, en Renedo de Esgueva, y de Santa Juliana, en Villarmentero de Esgueva.

Isidro Alonso Moratinos ha sido nombrado párroco de la Asunción de Nuestra Señora, en La Overuela; Grzegorz Lonski, párroco de San Cristóbal, en Boecillo, y de la Asunción de Nuestra Señora, en Viaja de Cega; y el religioso Deo Kahuranyi Kayihungu, administrador parroquial de San Pedro de Latarce, Urueña, Villanueva de los Caballeros y Villardefrades.

Por su parte, Mario Martín Gilsanz ha sido nombrado párroco de Berrueces, Gatón de Campos, Montealegre de Campos, Moral de la Reina, Tamariz de Campos, Valdenebro de los Valles, Villabaruz de Campos, Villalba de los Alcores y Villanueva de San Mancio. Tendrá como diácono adscrito a Félix Antonio Pérez Pérez.

José María Ortega Carazo ha sido nombrado párroco de Amusquillo, Canillas de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Esguevillas de Esgueva, Fombellida, Torre de Esgueva, Villaco y Villafuerte. Tendrá como diácono adscrito a José María Sánchez Simón, ordenado diácono permanente el pasado mes de junio.

Y, por último, Adam Sudol ha sido nombrado párroco de San Miguel Arcángel y Santo Tomás Apóstol, ambas en Medina del Campo, así como de las parroquias de Ataquines, Gomeznarro, San Pablo de la Moraleja y San Vicente del Palacio. Tendrá como diácono adscrito a Felipe Olmedo Rubio, ordenado también diácono permanente el pasado mes de junio.