Asaja exige suspender cotizaciones de la lonja de Valladolid y Palencia por el precio del cereal y anuncia protestas

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Asaja ha solicitado la suspensión "inmediata" de las cotizaciones en la lonja de Valladolid y Palencia al tiempo que ha animado a "hacer lo mismo" a las de Salamanca, León o Segovia ante la caída de precios del cereal, que se sitúa entre los 160 euros la tonelada de avena y los 194 del trigo, "al límite la rentabilidad de las explotaciones", por lo que, de no atender sus demandas, no descartan movilizaciones.

En un comunicado remitido a Europa Press, la organización considera que en el contexto actual mantener la publicación de precios "solo contribuye a agravar la situación de los agricultores, que ya no pueden cubrir sus costes de producción".

En la última sesión de la lonja, celebrada el 16 de mayo, los precios continuaron su caída. Así, la cebada bajó hasta los 180 euro/tonelada, el trigo y la avena a los 194 y 160 mencionados, y el centeno a 162 euro/t, según datos oficiales de la lonja de Valladolid y Palencia.

"Esta evolución refleja una caída persistente desde principios de año que está arrastrando al límite la rentabilidad de las explotaciones. La situación es asfixiante. Los agricultores llevan meses afrontando costes de producción disparados, con precios récord en fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, repuestos y maquinaria, mientras el precio de venta de sus productos sigue desplomándose", añade la organización.

A esto se suman, en palabras de Asaja, las "incertidumbres del mercado internacional, los efectos de las políticas medioambientalistas mal adaptadas al campo, y la entrada masiva de cereal ucraniano importado a bajo precio y en cantidades masivas que compite deslealmente con el producto nacional", que tiene como resultado "una asfixia económica generalizada en el campo de Castilla y León".

Asaja Valladolid ha advertido de que, aunque se espera una "buena cosecha" por las lluvias de primavera, los actuales precios son "tan bajos que ni una producción abundante salvará las cuentas de las explotaciones".

"Los agricultores hemos invertido cientos de euros en cada hectárea sembrada de cereal y lo que vamos a recoger no cubrirá ni los gastos", denuncian desde la organización.

Ante este panorama, Asaja Valladolid demana suspender la cotización de precios en la lonja de Valladolid y Palencia y anima a que otras lonjas como las de Salamanca, León o Segovia "hagan lo mismo". También reclama "reforzar" los mecanismos de protección frente a las importaciones de países terceros "con estándares menos exigentes cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Agricultura y Gobierno central".

Por otra parte exige a las administraciones una revisión "inmediata" de la Ley de la Cadena Alimentaria, "para que ningún productor cobre por debajo de costes". Competencias, recuerdan, que recaen en la Junta y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Por último, "implementar un plan de choque económico con ayudas directas y bonificaciones fiscales para los agricultores cerealistas que implique al Gobierno y la Junta".

Asaja Valladolid ha hecho un llamamiento "urgente" al Gobierno central, a la Junta y a las instituciones europeas "para que dejen de mirar hacia otro lado y actúen con decisión para salvar al campo".

"No podemos seguir siendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Sin agricultores y ganaderos no hay alimentos, ni economía rural, ni futuro para nuestros pueblos", denuncia la organización que incide en que ante esta situación "dramática" y que consideran "peor que la de hace un año", si no se toman las medidas propuestas, Asaja anuncia que volverán a las calles "organizando varias movilizaciones antes del inicio de la cosecha".