Asaja falla los premios infantil de pintura y fotografía juvenil, a los que se han presentado más de 250 trabajos

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha fallado los premios de su XXVII Concurso Infantil de Pintura del Medio Rural 'Así es mi pueblo' y el XVII Concurso de Fotografía Juvenil 'Mi pueblo, mi gente', que organiza con el apoyo de la Fundación de Castilla y León, y a los que han concurrido más de 250 trabajos.

El jurado, reunido hoy en la sede de las Cortes autonómicas, ha estado formado por su presidente, Carlos Pollán Fernández; el dibujante y humorista gráfico de ABC José María Nieto, el fotógrafo Miguel Ángel Santos, y el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo.

Con el concurso de pintura 'Así es mi pueblo' se busca que los niños del medio rural de Castilla y León muestren sobre el papel el día a día de los pueblos de la Comunidad. Por otro lado, el objetivo del concurso 'Mi pueblo, mi gente' es que los más jóvenes plasmen en fotografías diferentes aspectos de la vida en los pueblos en los que residen o veranean, convirtiendo así a los adolescentes "reporteros" del día a día rural.

Así, entre los motivos escogidos en los trabajos destacan los paisajes rurales, la agricultura y ganadería (sus favoritos son los tractores, cultivos, animales de granja, etcétera) y las actividades que se desarrollan en los pueblos.

DIBUJOS DE INCENDIOS

Asaja, en un comunicado recogido por Europa Press, ha apuntado como dato curioso de esta edición que los niños han enviado algunos dibujos en los que se recogen los incendios padecidos este verano.

En total han participado en el concurso de pintura 108 trabajos de niños de hasta 12 años y se han presentado 150 fotografías al certamen de jóvenes.

Aunque la mayor parte de los concursantes tienen su residencia en localidades rurales de Castilla y León, también hay una parte significativa que veranean en los pueblos de origen de sus familias, pero residen en núcleos urbanos, principalmente de Madrid y del País Vasco.

Los premiados en el concurso de pintura infantil han sido, en Primera categoría (hasta cinco años de edad) una niña de cinco años de Nestar (Palencia) y una pequeña de cuatro años de Miraveche (Burgos); en Segunda categoría (de seis a nueve años) un niño de seis años de Guijuelo (Salamanca) y otro de ocho de Astudillo (Palencia), mientras que en la tercera categoría (de diez a doce años) se han premiado los trabajos de un niño de doce años de de Villamartín de Campos (Palencia) y de otro de once de Miraveche (Burgos).

Los autores de las fotografías premiadas en el concurso 'Mi pueblo, mi gente' han sido la de una joven de 13 años de Abastas (Palencia), con el primer preimo, mientras que se ha concedido accésit a un joven de 13 años de Fuentepelayo (Segovia) y a una joven de 15 de Gumiel de Izán (Burgos).

Con este certamen, Asaja quiere contribuir a que los jóvenes valoren los pueblos y se impliquen en la construcción del futuro rural, ha señalado la organización, que ha agradecido la participación "muy activa" promovida desde algunos pueblos y ayuntamientos que cada año invitan a los niños a participar en nuestros concursos como una actividad ya clásica de las vacaciones de verano.

Los niños galardonados en el concurso de dibujo recibirán diferentes regalos, consistentes en material de pintura, lotes de libros, juegos educativos, etcétera.

Respecto al concurso de fotografía, los premios son económicos (200 y 120 euros, respectivamente, primer premio y accésit). Además, todos los participantes recibirán un pequeño obsequio en agradecimiento a su participación.