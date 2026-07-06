Asaja pide incrementar las dotaciones de riego en el Duero tras olas de calor que dejan obsoletos los cáculos iniciales

Archivo - Desembalse en un embalse de Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Castilla y León ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que ajuste al alza las dotaciones de regadío inicialmente previstas para esta campaña agrícola tras las olas de calor que considera que han dejado obsoletos los cálculos iniciales.

La organización agraria, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que las sucesivas y tempranas olas de calor exigen una mayor aportación a los cultivos de regadío para que puedan avanzar con normalidad y no se registren mermas productivas, más teniendo en cuenta que los propios datos de la CHD apuntan que no hay problema de recursos hídricos para afrontar el riego.

Asaja ha advertido de que este incremento en las dotaciones, que gestionan las comunidades de regantes, requiere de la autorización previa de la CHD y debe realizarse con urgencia para que los agricultores puedan afrontar la campaña con la seguridad de que contarán con recursos hídricos hasta el final del ciclo.

La organización agraria ha explicado que las circunstancias climáticas de la actual campaña son "muy complicadas" y dejan obsoletas las previsiones iniciales realizadas en abril, cuando comenzó oficialmente la campaña de riego en la cuenca del Duero.

En esta línea, ha concretado que, de partida, en la misma nascencia de las producciones de regadío fue necesario contar con agua para superar un mes de mayo "extremadamente" seco y caluroso, en junio hubo ola de calor y comienza julio con otra más en momentos "críticos" para que cultivos de ciclo más largo, como el maíz, la remolacha o los forrajes, avancen correctamente.

Por todo ello, Asaja ha afirmado que es preciso aumentar la dotación inicialmente prevista de agua por hectárea y ha apuntado que, según los datos de la propia Confederación, los embalses de la cuenca del Duero (CHD) están hoy al 76,8 por ciento de su capacidad, casi 3 puntos porcentuales por encima de la media de la década (74), por lo que se considera que la campaña de riego está garantizada.

Sin embargo, la organización considera que el objetivo en este momento y con estos recursos disponibles es "dotar de modo suficiente" al regadío para que se garantice el objetivo de buenas producciones, "más en un momento muy complicado de rentabilidad en las explotaciones", en el que cualquier merma de rendimientos, seegún Asaja, implicaría "graves pérdidas" para la agricultura de regadío, que exige mayores inversiones.