Asaja respalda a la Junta frente a los "irresponsables" que están en contra de poder pastar en montes quemados

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asaja de Castilla y León lamenta que grupos medioambientalistas y en su caso partidos políticos se hayan manifestado en contra de la decisión de la Junta de Castilla y León de autorizar el pastoreo y la caza en montes quemados en los grandes incendios del pasado verano.

La organización agraria había pedido en reiteradas ocasiones el levantamiento del acotamiento de pastos por ser una necesidad imperiosa para las explotaciones ganaderas de las zonas afectadas, ya que en el caso contrario se verían obligadas a deshacerse de su actividad y abandonar el medio rural en el que han tenido sus raíces y su vida.

Asaja, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que el legislador estableció un periodo de cinco años de no aprovechamiento cinegético y pastoril con el fin de penalizar a quien pudiera provocar de forma intencionada un incendio. Pero advierte de que los incendios forestales, con carácter general, no los provocan los ganaderos, y menos los ocurridos el pasado verano, por lo que, en su opinión, deja de tener sentido un acotamiento genérico de cinco años.

Por otra parte, recuerda que este otoño e invierno se han dado unas condiciones meteorológicas favorables para la regeneración de los pastos, algo que debe de haber tenido peso relevante en la decisión tomada por la Junta. Por eso, considera que quienes se han opuesto al levantamiento de los acotamientos, y en su caso han presentado recursos, lo han hecho por interés político, y en ningún momento pensando en el medio ambiente y mucho menos en los intereses de quienes viven en los pueblos y están comprometidos con el desarrollo rural.

"Son los mismos que se oponen a actuaciones de limpieza en los montes, lo que deteriora el monte y multiplica combustible que agrava los incendios del verano, y los mismos que no están cuando hay que colaborar en labores de extinción, como sí están los agricultores y ganaderos a los que ahora tratan de perjudicar", censura la OPA.

Respecto a la caza, Asaja apoya también la decisión de la Junta, ya que, como así apostilla, no se ha producido un descenso de poblaciones de estas especies, "sino al contrario, son las mismas o más, y causan un daño elevado en los cultivos, en los prados, y son vehículo de propagación de enfermedades infectocontagiosas comunes entre especies salvajes y animales domésticos".

Considera necesario reducir de forma significativa todas las poblaciones de especies de caza mayor. En este sentido, Asaja de Castilla y León agradece el trabajo elaborado por los servicios territoriales de la Consejería de Medio Ambiente que han servido para la toma de decisión final, una decisión que han adoptado esos mismos servicios, ·y que por lo tanto no es una decisión del consejero, que podría serlo, ni del Consejo de Gobierno".

De esta manera, la OPA recuerda que también se cumple con el compromiso que adoptó en su día el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de trabajar para que agricultores y ganaderos pudieran usar los pastos en el año 2026, una vez regenerados.

Asaja pide a todos los partidos políticos, a las fuerzas sociales y a todos los grupos conservacionistas que "tengan empatía con los problemas que atraviesa el sector agroganadero de Castilla y León y que, si quieren colaborar para mejorar su situación, que al menos no entorpezcan medidas que adopten otros y que son positivas y necesarias para el sostenimiento de la actividad, el equilibrio medioambiental, y el desarrollo de nuestros pueblos".