Asaja Soria premia con el 'Espiga' a COPA-COGECA y castiga con el 'Tizón' a Ursula von der Leyen

Barcones y Pastor dan a conocer los premios Espiha y Tizón 2025 de Asaja Soria . - EUROPA PRESS

SORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Soria ha dado a conocer esta mañana el fallo de los Premios Espiga y Tizón 2025 que en esta ocasión premian a COPA-COGECA y castigan a la Comisión Europea y a la figura de Ursula von de Leyen.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, junto al secretario técnico de la Organización, Juan Francisco Barcones, han valorado la "incansable labor en defensa de la agricultura y ganadería europea" del premio Espiga.

El COPA-COGEGA es la voz de los agricultores y ganaderos en la Unión Europea. El Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA) "aglutina la representación de 22 millones de agricultores, ganaderos y familias europeas", mientras que la Confederación General de Cooperativas Agrarias (COGEGA) "suma los intereses de las cooperativas agroalimentarias, forestales y pesqueras de toda la UE", han señalado.

Pastor ha recordado que Asaja, como organización profesional, forma parte del COPA y ocupa una vicepresidencia a través de Pedro Barato. Massimiliano Giansanti, agricultor y ganadero italiano, es actualmente el presidente. Por su parte, Lennart Nilsson, agricultor, ganadero y cooperativista sueco, es el presidente de la COGEGA.

"Aunque sobran motivos, la respuesta mayoritaria contraria de los eurodiputados a la actual propuesta de la PAC post 2027 y el Marco Financiero Plurianual, presentados por la Comisión Europea el junio pasado, es prueba del esfuerzo que realiza a diario el COPA-COGECA", ha recalcado Pastor.

CASTIGO DE ASAJA

El premio negativo, conocido como Tizón, este año ha ido "abrumadoramente" a parar a la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, por relegar a los agricultores en los acuerdos con terceros, todo ello por la "desmesurada guerra comercial global, desatada o acelerada por la actual administración de Estados Unidos. También por las implicaciones derivadas de la guerra en Ucrania y la amenaza de la puesta en marcha del nuevo mecanismo UE de regulación en frontera por carbono (CBAM) con países terceros, que afectan a los mercados y a las regulaciones del comercio con terceros países".

La presidenta de Asaja ha señalado que, en este contexto, la Comisión Europea "ha acelerado de manera agitada el impulso de acuerdos comerciales, en los que lamentablemente el sector agrario se siente moneda de cambio en ellos".

Así, ha recalcado que la "preferencia comunitaria", principio sacrosanto que debería respetarse en el marco de la UE, "queda a los pies de los caballos o al de otros sectores interesados en ganar y encontrar estabilidad en esos mercados en un mundo sacudido por la incertidumbre y la inestabilidad en las reglas comerciales globales".

"En estos últimos meses de 2025 se han cerrado, impulsado o están a punto de concretarse acuerdos como el de Mercosur, Estados Unidos, México, Canadá, Ucrania, Japón, Corea del Sur, Chile, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza, Kenia, Comunidad Andina y Centroamérica, India, Emiratos Árabes, Australia e Indonesia, en los que nuestro sector parece ser moneda de cambio", ha explicado Pastor.

ENTREGA

La ceremonia de entrega de estos galardones tendrá lugar el lunes 22 de diciembre en el Aula Magna Tirso de Molina, en Soria capital. La iniciativa coincide siempre dentro de la Asamblea Navideña de ASAJA, en la que los agricultores y ganaderos pueden escuchar de primera mano ponencias de la máxima relevancia para el sector primario.

Para Pastor, "los Premios Espiga y Tizón se otorgan en una sencilla ceremonia, que siempre está protagonizada por los más de 300 profesionales del campo que no quieren perderse esta importante cita que ya es un referente para el mundo del agro en la provincia soriana durante las fechas navideñas".