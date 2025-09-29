Asemfo critica el modelo público en la gestión de incendios y defiende que lo que necesita CyL es "más gestión privada"

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Asociación de Empresas Forestales (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, ha asegurado que Castilla y León "ha vuelto a arder" debido a que, a su juicio, "el modelo basado únicamente en lo público ha demostrado sus limitaciones" y ha defendido que lo que la Comunidad necesita es "menos humo y más gestión privada".

En un comunicado recogido por Europa Press, Duralde ha criticado el acuerdo alcanzado por la Junta con sindicatos y patronal tras los incendios de 2022, que supuso duplicar el presupuesto del operativo y destinar el 75 por ciento de los fondos a la parte pública. "¿Para qué? Para gastar más y obtener los mismos resultados", ha sostenido.

El presidente de Asemfo ha insistido en que "la prevención está en el monte: en caminos limpios, olivares, castañares o pastos trabajados", labores que, según ha recalcado, realizan los agricultores, ganaderos y empresas forestales. "Mientras tanto, lo público ha convertido el territorio en un polvorín", ha criticado.

Como ejemplo, ha citado el caso de la provincia de Soria, "donde se apostó por aprovechar los recursos forestales" y, según ha afirmado, "hoy tienen menos incendios y más riqueza". "No fue un milagro, fue gestión privada, trabajo real y economía en el territorio", ha añadido.

Duralde ha lamentado además que "se prefiere comprar maquinaria para las diputaciones en vez de usar la que ya tienen las empresas" y que "se inflan plantillas públicas aunque eso suponga robar personal formado a las empresas". A su juicio, esta estrategia responde a "un modelo político que prioriza el dogma de lo público aunque suponga abandonar los montes".

Por ello, ha defendido la colaboración público-privada en la gestión forestal como "única vía realista" para abordar este problema. "Castilla y León necesita empresas que arriesguen, inviertan y mantengan vivo el territorio".

"Lo público no es la solución. No se trata de despreciarlo ni de enfrentarlo a lo privado. Se trata de reconocer que el modelo basado únicamente en lo público ha demostrado sus limitaciones", ha concluido