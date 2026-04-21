Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

ZAMORA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El asesino de Leticia Rosino saldrá en libertad "en los días próximos al 3 de mayo", justo cuando se cumplen ocho años del crimen, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la fundación que lleva el nombre de la mujer de 32 años que fue asesinada, en el año 2018, en la localidad zamorana de Castrogonzalo por un menor de edad residente en el mismo pueblo.

La vista celebrada este martes en Zamora ha servido para confirmar que el condenado tendrá que cumplir cinco años de libertad vigilada una vez salga de prisión. Además, en ese periodo no podrá entrar ni en Castrogonzalo ni en Tábara, localidades donde se produjo el crimen y vive la familia de la víctima, respectivamente

Desde la condena, y particularmente en las últimas semanas, tanto la Fundación Leticia Rosino como la familia han reivindicado la necesidad de modificar la Ley del Menor para endurecer las penas que corresponden a casos como el presente. Incluso, los allegados a varias víctimas llevaron 130.000 firmas al Congreso para exigir una reevaluación de la normativa.

La Fundación Leticia Rosino también ha lamentado en varias ocasiones que el asesino de la mujer zamorana vaya a salir "con el historial limpio" y solo ocho años después de acabar con la vida de su víctima tras abordarla mientras ella daba un paseo por la localidad y agredirla también sexualmente.