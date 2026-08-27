La Asociación Amigos del Teatro de Valladolid premia a Roberto Enríquez, María Adánez y Gemma Cuervo

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos del Teatro de Valladolid ha dado a conocer los galardonados de la 37.ª edición de los Premios 'Amigos del Teatro' Ciudad y Provincia de Valladolid, correspondientes a la temporada 2025-2026.

Entre los distinguidos en esta convocatoria han figurado los actores Roberto Enríquez y María Adánez, la compañía Azar Teatro y la intérprete Gemma Cuervo, reconocida a título póstumo.

El Premio al Mejor Actor Profesional ha recaído en Roberto Enríquez por su papel en 'Las amistades peligrosas', mientras que el Premio a la Mejor Actriz Profesional se ha concedido a María Adánez por su trabajo en 'Panorama desde el puente', señalan desde el Consistorio vallisoletano a través de un comunicado.

Por su parte, el Premio Especial del Jurado ha distinguido a título póstumo a Gemma Cuervo por la excelencia de su trayectoria. Asimismo, el Premio Ángel María de Pablos a la mejor labor profesional de las artes y las letras ha correspondido a Azar Teatro por su trayectoria profesional.

El Premio Félix Hernández a la mejor propuesta escénica se ha otorgado a la obra 'La mirada de Lucía', de la compañía Teatro del Navegante.

En el ámbito no profesional, el Premio Clemen Madero se ha concedido a María Casado por su interpretación en 'Don Juan Tenorio', y el Premio Ángel Velasco ha reconocido a la Escuela Municipal de Teatro María Luisa Ponte de Medina de Rioseco.

La entrega de los galardones se celebrará el domingo 13 de septiembre, a las 13.00 horas, en el Salón de Espejos del Teatro Calderón de Valladolid.

El acto contará con la presencia del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar; y el presidente de la Asociación Amigos del Teatro, Pedro Ojeda, bajo la conducción de la actriz Elvira Abad.