Asociación por el Patrimonio de Valladolid ve "irresponsabilidad" en la actuación del TAC en La Antigua

El Ayuntamiento de Valladolid asegura que no se agrede el patrimonio y recuerdan que el espectáculo ya se ha hecho sobre otros templos

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por el Patrimonio de Valladolid considera una "auténtica irresponsabilidad" que se haya permitido realizar un espectáculo del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) en la torre y la fachada de la Iglesia de Santa María de la Antigua, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

"Nos parece una autentica irresponsabilidad y poner en riesgo de forma innecesaria un legado patrimonial que hemos heredado", ha señalado la asociación sobre el espectáculo de danza vertical 'Quasimodo / Esmeralda', de la compañía francesa Lézards Bleus y el coreógrafo Antoine Le Menestrel, que se llevó a cabo el miércoles 21 de junio y se repetirá este jueves, a las 20.15 horas.

Para la Asociación por el Patrimonio, es un "error" que se haya permitido el desarrollo del espectáculo en el templo, en caso de contar con los permisos de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, y, en caso de que no se haya obtenido autorización, lo ve como una "negligencia" que muestra que "no se ha aprendido nada de lo sucedido en la Iglesia de la Vera Cruz", en referencia al derrumbe de la cúpula renacentista de ese edificio.

Asimismo, ha advertido de que las imágenes del espectáculo sobre la Iglesia de la Antigua, independientemente de su "calidad", pueden ser "objeto de prácticas que no son acordes al cuidado y prevención patrimonial". "Luego nos llevaremos las manos a la cabeza si un turista se sube al acueducto de Segovia y se daña alguna piedra o en otro sitio les da por colgarse de una columna para hacer una foto mejor", ha añadido.

De este modo, ha reclamado "mas educación patrimonial y más prevención para que no pasen estas cosas", así como "más cuidado con el legado patrimonial recibido".

EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE NO SE AGREDE EL PATRIMONIO

Al respecto, la concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, ha defendido que la propuesta artística, de estreno en España en el marco de la XXVI edición del TAC, es un espectáculo "dirigido precisamente a poner en valor el patrimonio".

En este sentido, ha recordado que se ha hecho ya en Notre-Dame, en París, y en otra serie de iglesias patrimonio de la Unesco porque es "un espectáculo totalmente respetuoso". Así, ha afirmado que "no hay ninguna agresión" a la torre de La Antigua y, por el contrario, la actuación ha permitido mejoras en el campanario.

En concreto, tal y como ha indicado Carvajal, la propia compañía ha "habilitado el espacio" y 2ha quitado toda la retama que va creciendo y que lo que hace es precisamente agredir el patrimonio".

"Están encantados, tanto en la Archidiócesis (de Valladolid) como en la propia parroquia, porque (la compañía) ha hecho una labor que de no haber sido así, no se habría hecho", ha agregado, para insistir en que la propuesta cuenta con técnicas que "no agreden el patrimonio".