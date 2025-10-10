Asociaciones vecinales de Valladolid reclaman a ADIF la suspensión de las obras nocturnas en la 'tercera vía'

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vecinal Antonio Machado y la Asociación Vecinal Pilarica han reclamado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la suspensión de las obras nocturnas en la 'tercera vía'.

Así se lo trasladaron durante una reunión que mantuvieron ayer ambas asociaciones con la entidad a la que argumentaron que, entre las personas y los trenes, las primeras deben ser "prioritarias".

"Sabemos que para realizar determinadas obras es preciso suspender el tráfico ferroviario, y que es menos gravoso para éste que sea por las noches, cuando el tráfico es menor. Pero también es el momento en que las personas descansan. Entre los trenes y las personas, desde esta Federación tenemos claro que éstas deben ser prioritarias", argumentan a través de un comunicado.

La reunión se solicitó "antes del verano" por las asociaciones para que el administrador ferroviario informase sobre como afectaría las obras de la tercera vía al vecindario más próximo.

"Agradecemos a ADIF haber accedido a celebrar esta reunión, pero lamentamos que haya llegado tarde", han lamentado en su escrito al subrayar que "buena parte" de los trabajos ya se han llevado a cabo, sin que el vecindario afectado supiera "qué se estaba haciendo, cuando iban a terminar los molestos trabajos, especialmente los muy ruidosos desarrollados en horario nocturno, y cómo estas obras afectarían a su movilidad e incluso a sus viviendas".

"Llega tarde para todas las personas que veían cómo se levantaba un nuevo muro ciego separando zonas de la ciudad entre sí, sin saber si sería temporal o permanente. Tarde para quienes sentimos el daño ecológico, medioambiental y paisajístico causado a un entorno muy especial de La Esgueva provocado por la ampliación del puente rojo", han critado.

ADIF aseguró que se había intentado "minimizar" las molestias al vecindario. "¡Faltaría más! Agradecemos el detalle, pero pedimos más", han abundado, de ahí que haya afeado al administrador el no haber ofrecido información con anterioridad "lo más detallada posible". "El poder trasladar esta información a las personas afectadas reduce el enfado de encontrarse, a hechos consumados, con unas obras que desconoce y que les generan molestias", han espetado.

Desde las asociaciones confían en que ADIF tenga "en cuenta" estas peticiones al tiempo que ha ofrecido los medios de la Federación como contacto "para futuras obras ferroviarias a ejecutar en la ciudad".