Aspace CyL manda un #estostambiensonheroes a quienes siguen trabajando en residencias para discapacitados

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Aspace en Castilla y León, a través de su presidente, Luis Ángel Pérez Sotelo, ha expresado su profundo agradecimiento a aquellos trabajadores que a pesar de la grave situación por el coronavirus siguen prestando sus servicios en residencias para personas con discapacidad.

Recuerda que la pandemia ha provocado el cierre de los centros de educación especial, los centros de Día y las actividades rehabilitadoras que llevan a cabo las asociaciones, lo que ha supuesto la supresión de todas las rutinas, las terapias y los apoyos de todas estas personas.

"Los padres estamos volcados con la atención que precisan y que es diaria y continua, más en una situación en la que las limitaciones de realizar una vida normalizada hacen que intentemos sobrellevarlo de la mejor manera posible poniendo toda nuestra ilusión y cariño en aquellos a los que más queremos", recuerda Pérez Sotelo, quien añade que lo hacen gustosamente y más cuando son conscientes de que es "población de riesgo" y que la pluripatología que presentan y las posibles complicaciones que pudieran tener les obligan a ser más precavidos todavía.

No obstante, el presidente de la Federación de Aspace en CyL aprovecha el mensaje para agradecer y lanzar un mensaje de ánimo y solidaridad diciendo que #estostambiensonheroes a aquellas personas que siguen y continúan trabajando en las residencias de personas con discapacidad de sus asociaciones, "estos héroes que cuidan de aquellos usuarios que no han podido irse a casa, bien por no tener familiares o no poder ser atendidos en su domicilio y que conviven en los centros de Aspace por toda Castilla y León".

Estos usuarios que tienen pluridiscapacidad, que necesitan de los apoyos absolutamente para todo, que muchas veces no saben y no entienden el motivo por el que no pueden salir a dar un paseo, a seguir con su rutina y que ven que faltan la gran mayoría de sus compañeros en el Centro.

Pérez Sotelo añade que los usuarios de estos centros "tienen a grandes héroes a su lado, a todos esos trabajadores que acuden día tras día para ayudarlos, para darles de comer y para asearles y también para intentar que no noten los cambios a los que estamos sometidos todos".

GRAN RESPONSABILIDAD

Esos trabajadores que pese a las carencias de medios materiales que tienen extreman las medidas de seguridad en su casa y en los traslados, ya que saben que las personas a las que atienen la mínima fisura en las medidas de seguridad casi con total certeza llevarían a un desenlace fatal.

El responsable de ASPACE recuerda que la atención focalizada en el colectivo de la población de mayor edad no debe ser la única, en referencia a otros colectivos olvidado y personas que también necesitan el apoyo de la sociedad, de ahí la solidaridad mostrada por la federación al ofrecer los espacios de sus centros, que no están siendo utilizados, para ponerlos a disposición de Sanidad por si hiciera falta su utilización.

"Gracias trabajadores, vosotros sois nuestros héroes y como ellos no pueden mandar ese mensaje de gratitud os lo transmito en su nombre", concluye Pérez Sotelo.