Aspaym CyL alerta sobre el incremento de los lesionados medulares por el uso del whatsapp

Actualizado 05/09/2018 14:01:24 CET

ÁVILA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes de tráfico con lesiones medulares volvieron a ser en 2017 la primera causa de ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, tras dos años en que no había sido así, según ha destacado Ángel de Propios, presidente de Aspaym Castilla y León.

En el último año "volvió a subir el número de ingresos por accidentes de tráfico" en un momento en que "la preocupación más importante es el whatsapp", porque "aunque sea un segundo puede producir un accidente y una lesión medular", ha advertido en declaraciones a los periodistas en Día Internacional de la Lesión Medular.

El whatsapp será uno de los asuntos que se destaquen en la próxima campaña que Aspaym desarrollará con la Dirección General de Tráfico, que tendrá, como en otras ocasiones, el lema "No corras, no bebas, no cambies de rueda".