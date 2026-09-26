Aspaym CyL convierte Vallsur en un punto de encuentro para la música y la inclusión participación con un FestiVall

El Aspaym CyL Festivall celebrado en Vallsur. - ASPAYM CYL

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Música, participación e inclusión se dieron cita este viernes en el aparcamiento exterior del centro comercial Vallsur de Valladolid con la celebración del Aspaym CyL FestiVall, un festival que reunió a personas con y sin discapacidad en una velada de ocio compartido.

El director ejecutivo de ASPAYM Castilla y León, Fran Sardón, ha destacado que la jornada se saldó con un balance "muy positivo" y con una elevada implicación de la sociedad, según ha trasladado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde las 19.30 hasta las 00.30 horas, el público pudo disfrutar de las actuaciones de Dëdalom, Bravo Maldonado y Lady Abril, además, de la música de los DJ de Xtreming Radio.

De esta forma, la cita contó con entrada gratuita y convirtió Vallsur en un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía. "Estamos muy satisfechos con el resultado del FestiVall y, sobre todo, con la implicación que hemos encontrado", ha manifestado el director de la entidad.

En esta línea, ha asegurado que "se ha volcado todo el mundo: las personas con discapacidad que han participado en su organización y desarrollo, el equipo de Aspaym, los grupos, Xtreming Radio, los voluntarios, los patrocinadores, colaboradores y todas las personas que se acercaron a disfrutar de la música".

El director ejecutivo de la entidad ha subrayado que el "éxito" del festival no se mide únicamente por el número de personas que acudieron, sino por haber conseguido generar un espacio en el que todo el mundo pudiera participar en igualdad.

"Queríamos demostrar que las personas con discapacidad pueden y deben estar presentes en todas las fases de una actividad: pensando, organizando, colaborando, trabajando y disfrutando. Y creo que el FestiVall ha demostrado que cuando damos ese espacio, la respuesta de la sociedad es extraordinaria", ha añadido Sardón.

II CONGRESO ESTATAL DE JUVENTUD CON DISCAPACIDAD

El FestiVall ha formado parte de la programación del II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad de CERMI, celebrado en Valladolid del 24 al 26 de septiembre y que ha reunido a jóvenes con discapacidad procedentes de diferentes puntos de España.

Más de 120 participantes en el Congreso se sumaron al festival, que ofreció una oportunidad para continuar compartiendo experiencias y generando espacios de encuentro más allá de las sesiones de trabajo del congreso.

Su participación se unió a la de personas con y sin discapacidad vinculadas a Aspaym Castilla y León, representantes de otros colectivos y entidades y ciudadanía en general, que reforzaron el carácter abierto y participativo de la iniciativa.

ACCESIBILIDAD

El recinto contó con diferentes medidas y recursos de accesibilidad universal, entre ellos espacio reservado para personas con movilidad reducida, aseos accesibles, barra adaptada, mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva y personal de apoyo y acompañamiento.

La accesibilidad se incorporó así como un elemento transversal del festival, desde su diseño hasta la experiencia de las personas asistentes.

Por otra parte, la recaudación obtenida se destinará a impulsar proyectos de Aspaym Castilla y León dirigidos a mejorar la calidad de vida, la autonomía y la atención especializada de personas con lesión medular, otras discapacidades físicas y daño cerebral.

Entre estos objetivos se encuentra contribuir a la adquisición de un exoesqueleto robótico de rehabilitación, que permitirá ampliar los recursos terapéuticos disponibles para las personas atendidas por la entidad.

Esta tecnología favorece la bipedestación y la marcha asistida y permite desarrollar terapias más intensivas, personalizadas e innovadoras, contribuyendo al trabajo de rehabilitación de las personas con discapacidad física.

El festival recupera además la tradición de utilizar la música como herramienta de sensibilización y transformación social. Desde 2002, la entidad ha organizado diferentes conciertos solidarios en los que han participado artistas y bandas como Mägo de Oz, SKA-P, Nach, La Fuga, Los Suaves, Lujuria o Wild Horses.

El evento ha contado con el apoyo y patrocinio indispensable del Centro Comercial Vallsur, así como de Fundación "la Caixa", Toyota Valladolid, Weelko Medical, Fundación Caja Rural de Zamora, Farmacia Óptica Alameda, BTL, Aparejo, Extensa Telecom, Dulces El Toro, Galván Correduría de Seguros, Red Itevelesa, Farmacia y TUR4all Travel.

También ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Coca-Cola, El Bosque de los Sueños, Ortopedia Ceteo y Saborea Castilla y León, además de la implicación de todos los artistas participantes.

Así, FestiVall cierra su edición con el mensaje de que la inclusión también se construye en los espacios de ocio, con experiencias conjuntas y con personas con discapacidad como protagonistas.