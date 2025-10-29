Aspaym impulsa una campaña de sensibilización en CyL sobre el daño cerebral e incide en la rehabilitación temprana

Con motivo de la Semana del Daño Cerebral la entidad organiza diferentes actividades en sus delegaciones y una campaña informativa para la prevención del ictus - ASPAYM CYL

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspaym Castilla y León ha puesto en marcha una campaña autonómica de sensibilización con actividades en sus diferentes delegaciones de la Comunidad con motivo de la Semana del Daño Cerebral, que coincide con el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y el Día Mundial del Ictus, con el objetivo de sensibilizar e incidir en la importancia de la rehabilitación temprana.

El director ejecutivo de Aspaym Castilla y León, Francisco Sardón, ha señalado que el objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a las personas afectadas por daño cerebral adquirido (DCA), fomentar la prevención y poner en valor la importancia de una atención precoz, personalizada y multidisciplinar, ya que "son los aspectos clave para lograr la máxima recuperación en los casos de daño cerebral".

Asimismo, ha destacado que las unidades de rehabilitación neurológica de Aspaym Castilla y León se han convertido en un "referente", en gran medida porque se aborda la patología con profesionales de diferentes áreas como la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional, la neuropsicología y la psicología clínica, trabajando de forma coordinada para acompañar a cada persona en su proceso de recuperación.

A este respecto, ha recordado que en España más de 435.400 personas viven con daño cerebral adquirido, y más del 80 por ciento de los casos son consecuencia de un ictus.

Cada año se producen entre 110.000 y 120.000 nuevos casos de ictus, lo que convierte a esta patología en la primera causa de discapacidad y la tercera de muerte en nuestro país.

La Sociedad Española de Neurología alerta además de que los casos de ictus podrían aumentar un 35% en la próxima década, lo que refuerza la necesidad de una mayor inversión en prevención, atención y recursos especializados.