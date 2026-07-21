Un ataque de lobos deja seis ovejas muertas y seis heridas en Santa María de Sando (Salamanca)

SANTA MARÍA DE SANDO (SALAMANCA), 21 (EUROPA PRESS)

Un ataque de lobos registrado en una explotación ganadera de Santa María de Sando (Salamanca) ha dejado un balance de seis ovejas muertas y seis heridas de gravedad, algunas de ellas con lesiones importantes a consecuencia de las mordeduras.

La ganadera afectada, Isabel Herrero, ha denunciado la situación de impotencia que viven los ganaderos al ver cómo su ganado se convierte en objetivo de la fauna salvaje. "Es desesperante. No es solo encontrarte los animales muertos o heridos, es vivir continuamente con la preocupación de no saber cuándo va a volver a ocurrir", ha lamentado Herrero en declaraciones a Asaja Salamanca, recogidas por Europa Press.

La afectada ha insistido en que las consecuencias van más allá del número de bajas directas, al afectar también a los animales que quedan heridos, al miedo y al estrés generado en todo el rebaño, además de la impotencia por la repetición de los ataques. Asimismo, ha asegurado estar cansada de denunciar una situación que se prolonga desde hace años sin una solución efectiva.

"Nosotros tenemos que cuidar nuestros animales todos los días, haga frío, calor o llueva, y es muy duro llegar y encontrarte este panorama", ha afirmado Herrero, quien ha añadido que ver en ese estado a animales criados en la propia explotación genera una impotencia enorme.

Por su parte, Asaja Salamanca ha reclamado a las administraciones competentes medidas eficaces de control y una actuación especial en aquellas explotaciones y zonas donde los ataques se producen de forma reiterada. La organización considera inadmisible que un mismo ganadero sufra ataques durante meses y ha insistido en que la conservación del lobo debe ser compatible con la supervivencia de la ganadería extensiva.