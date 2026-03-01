Atendida una anciana 89 años por el humo de un incendio en una vivienda de Ponferrada (León)

LEÓN 1 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Una anciana de 89 años ha tenido que ser atendida a consecuencia del incendio que se ha producido en un edificio de cuatro alturas de la calle San Genadio de Ponferrada (León), según han informado este domingo fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Los hechos se han producido a las 12.48 horas de ese domingo cuando una llamara al 1-1-2 ha alertado de un incendio en un edificio, del que sale mucho humo por lo que hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ponferrada, Policía Nacional y de los Bomberos.

Asimismo, Sacyl ha enviado una unidad medicalizada de emergencias con el fin de asistir a la anciana de 89 años.