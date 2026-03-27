Atendida una mujer por inhalación de humo en una vivienda de Burgos

BURGOS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha tenido que ser atendida por efectivos sanitarios de Sacyl por la inhalación de humo que se ha producido en una vivienda de la capital burgalesa por motivos aún desconocidos, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido sobre las 14:16 horas cuando una llamada al 1-1-2 ha alertado de la presencia de humo en una vivienda de la avenida Cid Campeador de la capital burgalesa.

Hasta el lugar se han de trasladado agentes de la Policía Local de Burgos y de los Bomberos de Burgos, así como de y a Emergencias sanitarias Sacyl, que han atendido a una mujer por inhalación de humo,