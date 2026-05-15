Atendidas dos mujeres por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Salamanca

Archivo - Vehículo del servicio de bomberos en Salamanca
Archivo - Vehículo del servicio de bomberos en Salamanca - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 15 mayo 2026 14:05
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   SALAMANCA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   Dos mujeres, de las que no se tienen datos de afiliación por el momento, han sido atendidas por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una vivienda situada a la altura del número 20 de la calle Pinto, en Salamanca.

   Los hechos, informa el 1-1-2, se ha producido a las 13.28 horas y se ha dado aviso a la Policía Local, a la Nacional y a los bomberos. Además se ha solicitado la presencia de recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico al lugar.

   Los facultativos atienen a las afectadas.

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