Atendido un varón por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda en Íscar (Valladolid)

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un varón, del que se desconocen por el momento sus datos de filiación, ha sido atendido por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda situada en la calle Mariemma de la localidad vallisoletana de Íscar.
Los hechos se han producido a las 14.14 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso a Policía Local de Íscar, a Guardia Civil Cos de Valladolid y a Bomberos de Diputación y Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia soporte vital básico.
Los facultativos han atendido al varón, aunque no se ha precisado si ha sido trasladado al hospital.