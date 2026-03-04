Atifcyl inicia el viernes una serie de ocho marchas por zonas afectadas por incendios bajo el lema 'El monte no olvida'

Marchas por las zonas afectadas por los incendios convocadas por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl). - ATIFCYL

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl) ha convocado ocho marchas, la primera de las cuales arrancará este 6 de marzo, que recorrerán las zonas de la Comunidad más afectadas por el fuego bajo el lema 'El monte no olvida'.

Las marchas pretenden protestar por los incendios que se producen en los montes, que consideran que no es fruto de un "accidente" sino consecuencia "directa" de decisiones políticas, años de "abandono", "recortes sostenidos" y una gestión "irresponsable" por parte de la Junta de Castilla y León "que ha demostrado no estar a la altura de la gravedad del problema", según ha señalado el colectivo en un comunicado recogido por Europa Press.

Las marchas, que arrancarán el viernes, 6 de marzo, y finalizarán el día 14, recorrerán las provincias de León, Burgos, Zamora y Ávila con diferentes etapas.

La Asociación ha apuntado que "cada hectárea arrasada es una prueba del fracaso político", cada pueblo amenazado refleja una gestión que prioriza el ahorro presupuestario frente a la seguridad de la población" y "cada profesional que trabaja en condiciones precarias y sin recursos suficientes es el reflejo de un modelo que no protege ni a la tierra ni a quienes la defienden".

El colectivo considera que los montes se queman porque no se apuesta por una prevención "real" durante todo el año, porque "faltan medios y sobra propaganda" y porque, a su juicio, "el medio rural es el eterno olvidado al que solo se mira cuando hay elecciones".

MISMA SITUACIÓN ESTE VERANO

La Asociación ha advertido de que este año se vuelve a la campaña de incendios "como si el tiempo no hubiera pasado, con las mismas promesas vacías, las mismas carencias estructurales y el mismo abandono que convierte cada verano en una tragedia anunciada" y por ello convocan este mes las ocho marchas bajo el lema 'El monte no olvida' como una respuesta "firme y colectiva" ante esta realidad.

"No aceptamos más discursos vacíos mientras el territorio se convierte en ceniza, no aceptamos que se normalice la devastación de miles de hectáreas, la perdida de vidas humanas, la destrucción de biodiversidad, el riesgo para nuestros pueblos y la angustia permanente de quienes viven en el medio rural", ha aseverado el colectivo.

En esta línea, ha aclarado que "no es una lucha simbólica", sino una defensa "directa" de la vida, los pueblos, la economía rural, la biodiversidad y el futuro. "Exigimos responsabilidades, un cambio profundo e inmediato en la política forestal, inversión estable, planificación técnica rigurosa y un operativo totalmente público, fuerte, profesionalizado y con condiciones dignas", ha añadido la asociación, que ha apuntado que "cuando el monte arde se están hipotecando generaciones enteras".

Por ello, considera que hay una responsabilidad "colectiva" de exigir un "cambio real" y no olvidar que la Administración "se debe al pueblo", por lo que han hecho un llamamiento a todos los colectivos sociales, culturales y vecinales, así como a trabajadores del operativo y la ciudadanía en general para que apoyen las marchas.

En concreto, la primera de ellas partirá de Riello y terminará en Fasgar (León) el 6 de marzo; el sábado 7 se desarrollará entre las localidades leonesas de Barniedo y Riaño y también entre las burgalesas de Quintanilla del Coco y Santo Domingo de Silos; y el domingo 9 entre Las Médulas y Ponferrada (León).

Al inicio de la próxima semana, el día 9 una nueva marcha se ha programado entre Nogarejas y Castrocalbón (León); el martes 10 la convocatoria se desplaza hasta Zamora, donde partirá de Molezuelas y llegará a Villardeciervos; el miércoles 11 llegará a Ávila y se desarrollará entre Puerto del Pico y Mombeltrán; y el sábado 14 regresa de nuevo a León para arrancar en Pobladura y finalizar en Filiel.