Atrapada una mujer en un accidente entre dos vehículos en Toro (Zamora)

ZAMORA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años ha precisado de la intervención de los bomberos para poder ser liberada tras haber quedado atrapada en un accidente entre dos vehículos en la N-122, en la localidad zamorana de Toro, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro se ha registrado en torno a las 14.36 horas en el kilómetro 44 de la N-112, a la altura de la mencionada localidad zamorana, según ha informado el alertante en un aviso que ha trasladado a la sala de operaciones 112, donde se precisaba asistencia para una mujer atrapada en el interior de uno de los vehículos.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local de Toro, a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a la Guardia Civil de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.