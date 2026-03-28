Atropelladas dos niñas de unos cinco y diez años en la carretera de La Granja, en Nueva Segovia

SEGOVIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos niñas de unos cinco y diez años han sufrido un atropello por parte de un turismo en la carretera de La Granja, en Nueva Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 18.26 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del atropello de dos menores por parte de un vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado diversos recursos al lugar del accidente.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado de las menores.