Atropelladas una mujer y una menor tras chocar dos turismos, uno de ellos desplazado a la acera, en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y una menor han resultado heridas al ser atropelladas a primera hora de la mañana de este miércoles, 8 de abril, tras la colisión entre dos turismos, uno de los cuales fue desplazado a la acera y chocó con una marquesina tras lo que arrolló a las dos peatones.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press, los hechos han ocurrido a las 07.28 horas en la calle Cardenal Torquemada esquina con la calle Tirso de Molina donde han colisionado dos turismos y uno de ellos ha resultado desplazado a la acera, tras lo que ha chocado con una marquesina y atropellado a dos personas, heridas y conscientes, según los alertantes.

El 112 informó el Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.