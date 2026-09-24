Atropellado un operario de carreteras en la A-62, en Parada de Rubiales (Salamanca)

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operario de mantenimiento de carreteras ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la autovia A-62, a la altura de la localidad salmantina de Parada de Rubiales, según han informado fuentes de servivio de emergencias 1-1-2.

El siniestro se ha producido a las 09:24 horas de este jueves, en el kilómetro 209 de la A-62, en sentido Valladolid, cuando un turismo ha atropelladp a a un operario de mantenimiento de carreteras, un varón de unos 50 años, consciente y con un traumatismo en la cadera.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.