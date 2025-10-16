La Audiencia Provincial de Salamanca señala para finales de enero el juicio con jurado para el crimen de Béjar

SALAMANCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero el juicio con jurado a un hombre acusado de matar a su pareja sentimental en Béjar el 30 de agosto de 2023.

El fiscal solicita para el acusado una condena de 21 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Aprecia las agravantes de género y de parentesco y la atenuante de confesión, tal y como ha señalado el gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

La acusación particular, por su parte, eleva la petición de pena a 25 años de cárcel por considerar que el acusado es autor de un delito de asesinato con alevosía, con las agravantes de género y parentesco, mientras que la defensa sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente, pero mantiene que concurre la eximente completa de la responsabilidad penal al defender que el acusado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.

El juicio se celebrará con jurado popular en la Audiencia Provincial de Salamanca. El sorteo para seleccionar a los integrantes de este ha tenido lugar el pasado 1 de octubre. Los candidatos elegidos por sorteo tienen ahora plazo para presentar excusas.

La vista para las entrevistas y el análisis de los motivos alegados por los candidatos como excusa para no formar parte del tribunal popular se celebrará el próximo 10 de diciembre.

Los hechos objeto de la presente causa se produjeron durante la madrugada del 30 de agosto de 2023, cuando sobre las 06.00 horas la Policía Nacional recibió una llamada de un hombre que informaba de que había asesinado a su pareja y amenazaba con tirarse de un viaducto. El cuerpo transmitió el aviso al Servicio de Emergencias 112.

Efectivos policiales se personaron en el domicilio de la pareja, en el número 7 de la calle Gredos de la localidad bejarana, y hallaron a una mujer de 36 años muerta con un fuerte golpe en la cabeza.

La Policía había solicitado asistencia en el domicilio de esa persona y el centro de emergencias dio aviso de estos hechos a la Policía Local de Béjar, al servicio de extinción de incendios y salvamento de la Diputación de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias, Sacyl, que envió una UVI móvil al domicilio.

Allí, los organismos de emergencia confirmaron que la mujer se encontraba fallecida. Posteriormente, sobre las 07.30 horas, con la colaboración de la Guardia Civil, los efectivos policiales detuvieron al supuesto agresor tras lograr convencerle de bajar por sus medios del viaducto.

Él detenido tenía denuncias del 2005 por violencia doméstica hacia su padre y hermano, mientras que la mujer asesinada había interpuesto denuncias por malos tratos hacia anteriores parejas suyas pero ninguna hacia su presunto asesino.