La Audiencia de Salamanca confirma cinco años de prisión para un hombre que apuñaló a otro en un bar de Guijuelo

SALAMANCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Salamanca ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de Béjar que condena a cinco años de prisión a un hombre por apuñalar a otro en un bar de Guijuelo el pasado 4 de marzo de 2024, al considerarle autor criminalmente responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa.

La sentencia considera probado que el procesado, sobre las 20.30 horas del día de los hechos acudió al bar Nani de Guijuelo y pidió dinero a un hombre que se negó a dárlselo y, con ánimo de atentar contra su vida, le asestó una puñalada en el abdomen, a pesar de que la víctima intentó impedirlo con su mano izquierda, en la que recibió varios cortes, además de la herida en el abdomen.

El herido intentó apartar al procesado, pero ambos cayeron al suelo, momento en el que el dueño del bar, al ver lo que estaba ocurriendo, intentó separarles, momento en el que el atacante abandonó el establecimiento y se llevó consigo la navaja.

El herido, que entonces tenía 39 años, sufrió lesiones que podrían haberle producido la muerte como una herida incisa penetrante en la cavidad abdominal, hemoperitoneo y heridas incisas en la mano izquierda. Para cerrar estas heridas, la víctima precisó de tratamiento quirúrgico que consistió en una laparotomía media supraumbilical para la hemostasia, lo que tardó 35 días en curar.

Por estos hechos, la Audiencia ha confirmado la condenado al autor a la pena de cinco años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a 300 metros del atacado y comunicarse con él por cualquier medio por un tiempo de diez años.

Además, se ha impuesto al condenado a ocho años de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. Por otro lado, en concepto de responsabilidad civil el condenado debe indemnizar al herido en la cantidad total de 27.695 euros, ya que corresponden 3.080 euros a los días que ha tardado en curar y 24.615 euros por las secuelas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Defensa del acusado, así como el propio condenado han manifestado su conformidad con la sentencia, que ha sido declarada firme.