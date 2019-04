Audiencia traslada al ICAVA la negativa de Verdugo a defender al presunto estafador de mendigos

Actualizado 02/04/2019 11:08:27 CET

El letrado alega pérdida de confianza de su cliente y niega que su renuncia responda a una estratagema

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid se ha visto obligada este lunes a suspender el juicio previsto contra Antonio María R.A, detenido en febrero de 2011 bajo la acusación de utilizar a parados, mendigos y amigos como víctimas de las numerosas estafas presuntamente cometidas, al renunciar su letrado a ejercitar la defensa tras alegar que su cliente le había retirado su confianza.

La renuncia del abogado Jesús Verdugo ha desencadenado una tensa situación entre éste y el magistrado presidente de la Sección Cuarta de lo Penal, José Luis Ruiz Romero, quien, al igual que el fiscal y la acusación particular, ha considerado "injustificada" su postura y ha ordenado el inicio del juicio, a lo que el primero se ha negado en rotundo.

"¡Yo no voy a defender a este señor, que es quien me ha ordenado renunciar. Llevo 42 años de ejercicio profesional y jamás he utilizado estratagema alguna para conseguir la suspensión de un juicio!", ha advertido Verdugo indignado, no sin antes insistir en que nadie puede obligarle a defender a nadie, "¡de ninguna manera!". "¡Otra cosa es que el Colegio de Abogados me corrija de forma disciplinaria si así lo cree oportuno!", ha aseverado.