PP defiende aplazar el Debate para que no esté "enturbiado" por el "ensañamiento"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido este jueves la conveniencia de "aplazar" el Debate sobre Política General que, según establece el Reglamento de las Cortes, se tendría que celebrar en el actual periodo de sesiones --concluye el 30 de junio--.

Tras insistir en que se trata de un aplazamiento y no de una suspensión del Debate, que ha confirmado en el mes de septiembre, De la Hoz ha defendido la conveniencia de esperar al nuevo periodo de sesiones para poder centrarse entonces en el futuro de la Comunidad, una vez pasado el "ambiente electoral" que ve en estos momentos ante la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.

"No estamos en este momento en condiciones de plantear un debate

serio, sosegado, coherente, tranquilo, riguroso sobre la Comunidad Autónoma de Castilla y León, su estado actual y sus orientaciones de cara al futuro", ha afirmado De la Hoz que ha apelado a las intervenciones de algunos portavoces parlamentarios en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces para lamentar que el debate ahora estaría "enturbiado" por un "ambiente preelectoral de ensañamiento, en algunos campos, y de odio, en otros".

En el mismo sentido se ha pronunciado su homólogo en el Grupo Vox, Carlos Menéndez, que ha defendido que los castellanos y leoneses se merecen un debate que no esté contaminado por intereses electoralistas, como ha achacado tanto al PSOE como al resto de los partidos en la oposición a los que ha acusado de pretender usar ese debate "como plataforma electoral con clave nacional".

"No se necesita un debate sobre política regional para oír llorar al señor Tudanca diciendo que si viene la ultraderecha y demás frases y calificativos a los que nos tiene acostumbrados", ha afirmado Carlos Menéndez al respecto.

Por otro lado, Raúl de la Hoz ha rechazado que el aplazamiento del Debate de Política General sea un fraude, como han asegurado todos los portavoces en la oposición, para sentenciar: "Fraude supondría no hacer el debate".

"No tendría sentido que nos lo saltáramos si no hay razones suficientemente justificadas para no hacerlo. Pero en este caso consideramos que sí existen razones y que, además, son suficientemente justificativas de una decisión de aplazamiento, que no es de no celebración", ha aseverado el 'popular'.

De la Hoz ha tirado de ironía además para afirmar que si el aplazamiento del Debate es "el grandísimo problema" que tiene Castilla y León evidencia "el nivel" de los partidos en la oposición

Preguntado por la renovación de las instituciones propias, el portavoz del Grupo mayoritario que, como tal ha pilotado las negociaciones, ha explicado que "pasa algo parecido" a lo que sucede con el Debate sobre el Estado de Comunidad y ha apostado por esperar a la celebración de las elecciones en pro del acuerdo y de la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, sin correr "el riesgo" de enturbiar este asunto en el proceso electoral.

"Pensábamos hacerlo en este momento hasta que Sánchez convocó las elecciones generales y cuando estas concluyan encontraremos, sin duda, un momento creo que oportuno para que todos los partidos nos podamos poner de acuerdo en la designación de los nuevos miembros de las instituciones propias", ha afirmado al respecto para descartar que la falta de renovación enturbie "el normal funcionamiento" de las instituciones propias.

Desde el Grupo Mixto, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha criticado la "peregrina" excusa de la Junta para no celebrar el Debate de Política General en tiempo y forma y se ha recordado que en este periodo se van a celebrar debates de política general, debates de investidura y constitución de las mesas de los parlamentos en otras comunidades autónomas.

"Yo comprendo que el señor Mañueco no tenga muchas ganas de venir a explicarnos por qué lo que en Extremadura parece posible aquí resulta imposible", ha ironizado Igea que ha bromeado que si él fuera el presidente de la Junta tampoco se arriesgaría a acudir al Debate "a hablar de las diferencias entre el PP de Extremadura y el Partido Popular de Castilla y León" y que ha comparado con las diferencias que hay entre el queso de Burgos y la torta del Casar, en referencia, en este último caso, a un partido --el PP extremeño- "con principios".

Dicho esto, ha ironizado sobre que a medida que pasan las horas los principios del PP de Extremadura se van diluyendo "de tal manera que la torta del Casar va a acabar siendo un yogur desnatado".

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha recordado que una las funciones de las Cortes de Castilla y León es el control al Gobierno y ha advertido de que con el aplazamiento del Debate "se está hurtando ese control al Gobierno".

Y entre las iniciativas que llevará Soria ¡Ya! al próximo pleno ha anunciado una pregunta sobre la prometida Ley de Dinamización Demográfica que, según ha recordado a la Junta, iba a llegar al Parlamento en el primer trimestre de este año. "Estamos a finales de junio y no ha venido nada", ha lamentado Ceña que se ha preguntado qué está haciendo el Gobierno de PP y Vox para revertir "el problema principal para los ciudadanos de Castilla y León".