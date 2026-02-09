El Auditorio Ciudad de León acoge la próxima semana el espectáculo benéfico y familiar 'Harry y la magia de la música'

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López (segunda por la izquierda), con representantes del espectáculo, la Asociación Auryn y la Fundación Juan Soñador. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá los próximos días 16 y 17 de febrero el espectáculo familiar benéfico 'Harry y la magia de la música', a favor de la Asociación Auryn y la Fundación Juan Soñador, para recabar fondos para los proyectos sociales que desarrollan ambas entidades en la atención a juventud e infancia en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, ha recibido este lunes a Lourdes Fernández Llamazares, directora del espectáculo; Sandra Mateos Sabel, coordinadora de la Asociación Auryn; y Miguel Ángel Peña del Pozo, director de la Fundación Juan Soñador de León, quienes le han presentado los detalles de esta iniciativa.

'Harry y la magia de la música' es un espectáculo familiar de música organizado desde el Conservatorio Profesional de Música de León y la Asociación Cultural Índucar y dirigido por la profesora Lourdes Fernández. Con la colaboración del Ayuntamiento de León, el espectáculo regresa a la ciudad ocho años después de su primera puesta en escena.

Se representará en tres sesiones en el Auditorio Ciudad de León los días 16 de febrero (a las 17.30 y las 20.30 horas) y 17 de febrero (18.00 horas), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Desde sus inicios forman parte del equipo Ana Rocío Madruga y Vanesa Hernández, las guionistas y directoras de teatro que, junto a Eduardo Hernández, el encargado de los efectos audiovisuales, y a Juan Carlos Casimiro, el compositor de todas las producciones propias que han presentado todos estos años pasados, forman el núcleo central de este amplio equipo.

Las entradas se pueden adquirir por el precio de 10 euros en el enlace https://www.ctickets.es/eventos/espectaculos/8761-espectacul...- harry-la-la-magia-de-la-musica. Asimismo, se ha habilitado una fila cero: ES56 2100 8690 8102 0002 0621, para aquellas personas que no puedan asistir y quieran colaborar.

SINOPSIS

'Harry y la magia de la música' es un espectáculo familiar, de unos 75 minutos de duración, lleno de música en directo, teatro, humor y emoción que invita a conocer y disfrutar de la magia de Hogwarts y el poder de creer en uno mismo.

Propone un viaje mágico que se adentra en el corazón de Hogwarts. Harry Potter inicia su primer curso rodeado de nuevos amigos, clases sorprendentes y desafíos inesperados. Mientras la vida escolar avanza entre ceremonias, partidos de quidditch y bailes, una amenaza oscura vuelve a crecer en las sombras: Voldemort y sus aliados planean su regreso, poniendo en peligro a toda la comunidad mágica. La amistad, el valor y el trabajo en equipo serán claves para enfrentarse al mal.