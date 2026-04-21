El Auditorio Ciudad de León acoge seis espectáculos desde mañana para celebrar el Día Internacional de la Danza

Cartel del ciclo 'León Danza' , que incluye seis propuestas de danza contemporánea en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá desde mañana un ciclo de danza contemporánea con el objetivo de consolidar esta disciplina como un lenguaje artístico esencial en su programación cultural, una propuesta que se desarrollará en torno a seis espectáculos para celebrar el Día Internacional de la Danza.

Desde la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León se ha diseñado un programa con seis espectáculos bajo el epígrafe 'León Danza' que tendrán lugar entre los días 22 de abril y 10 de mayo.

La iniciativa pretende acercar al público propuestas escénicas actuales que invitan a la reflexión sobre el cuerpo, el movimiento y su capacidad de generar conocimiento. 'León Danza' nace también con la vocación de apoyar la creación contemporánea, dar visibilidad a compañías y coreógrafos y contribuir a la generación de nuevos públicos.

De manera especial se pretende reforzar y dar mayor proyección al trabajo desarrollado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León (Emmudae), así como reconocer el papel fundamental de las escuelas privadas de danza mediante la puesta en valor de su labor formativa y su contribución al tejido cultural local.

Asimismo, 'León Danza' aspira a generar espacios de encuentro entre profesionales, alumnado y ciudadanía; fomentar la colaboración entre instituciones y agentes culturales y consolidar a León como un "referente" en el impulso y difusión de la danza contemporánea, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN

El ciclo 'León Danza' comenzará mañana a las 20.30 horas con el espectáculo 'The room where it happens' de la compañía de Iker Karrera, una obra incluida a su vez en el programa de artes escénicas del Auditorio de León. El precio de las entradas es de 10 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

La siguiente cita será el día 27 de abril a las 20.30 horas, con la obra 'Coreógrafos del siglo XXI' de la compañía Cidanz Producciones. Se trata de una exposición de las obras ganadoras y finalistas del Certamen Internacional de Coreografía en Danza Burgos & Nueva York cuyas entradas tendrán un precio de seis euros y están incluidas en el bono de adultos del Auditorio. Como en el caso anterior, se pueden adquirir en el canal de venta on line al Auditorio o cuatro horas antes de la función en taquilla.

La tercera propuesta será el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, y en esta ocasión los protagonistas serán los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas de León. El Área de Danza subirá al escenario del Auditorio el espectáculo inclusivo dirigido al público familiar 'De barrio barrio' 'Hollywood 2' a las 20.00 horas. La entrada es gratuita con invitación que se podrá recoger desde el 27 de abril en la taquilla del Auditorio, de 9.00 a 14.00 horas, y el mismo día de la función a partir de las 16.00 horas (dos invitaciones por persona).

ESCUELAS LEONESAS

El espectáculo del 30 de abril está reservado para las escuelas de danza de León y comenzará a las 20.00 horas. Sobre el escenario estarán Cras Dance, Emotion Dance Academy, Infinity Dace Estudio, Escuela de Baile Melanie, Escuela de Danza Camino López y Coppelia Escuela de Danza. La entrada es gratuita con invitación, que se podrá recoger a partir del día 27 en la taquilla del Auditorio, de 9.00 a 14.00 horas, y el mismo día de la función a partir de las 16.00 horas.

'Romance sonámbulo', de la Compañía Antonio Najarro, es el espectáculo programado para el día 7 de mayo a las 20.30 horas, una obra incluida también en la temporada de artes escénicas del Auditorio. El precio de la entrada es de 20 euros y está incluida en el bono de adultos. Las entradas se pueden adquirir en el canal de venta on line al Auditorio o cuatro horas antes de la función en taquilla.

El ciclo 'León Danza' bajará el telón el día 10 de mayo con la propuesta dirigida al público familiar 'Va de Bach', de la compañía Aracaladanza, a las 18.00 horas. El precio de la entrada es de seis euros, incluida en el bono familiar del Auditorio. Las entradas se pueden adquirir en el canal de venta on line al Auditorio o en taquilla dos horas antes de la función.

'Va de Bach' un espectáculo de danza contemporánea para todos los públicos que se presenta como un sueño, y como tal, carece de estructura argumental y narrativa convencional. Su pretensión es la de prender la llama de la imaginación de cualquier espectador, tenga la edad que tenga.