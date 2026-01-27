El Auditorio Ciudad de León pone en escena este fin de semana la zarzuela 'Las de Caín'

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (centro derecha), con el cartel de la zarzuela 'Las de Caín', que acogerá el Auditorio de León este fin de semana en beneficio de Amnistía Internacional y Manos Unidas. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Auditorio Ciudad de León ha programado para este fin de semana dos pases de la zarzuela 'Las de Caín', un espectáculo con un fin benéfico en favor de Amnistía Internacional y Manos Unidas y que organizan ambas entidades.

Las actuaciones tendrán lugar los días 31 de enero y 1 de febrero, en ambos casos a las 19.00 horas, y con las entradas a un precio de 10 euros. La zarzuela 'Las de Caín' es una obra de los hermanos Álvarez Quintero con música Pablo Sorozábal que, en esta ocasión, se pone en escena bajo la dirección artística de Marta Arce y la dirección musical de Luis Martínez de Longoria.

Cuenta con la participación del Taller Lírico del Conservatorio de León, entidad cuyo objeto que los estudiantes de canto puedan adquirir aquellos conocimientos necesarios para representar un rol completo en una obra lírica. Además, en el ámbito local fomenta la cooperación entre centros de estudios artísticos y asociaciones de la ciudad de León, estableciendo importantes lazos entre todos ellos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, colabora con este evento que aúna una parte solidaria muy importante con el fomento de creación cultural en la ciudad y la puesta en escena de proyectos de calidad. Para ello realiza la cesión del Auditorio Ciudad de León para realizar las dos representaciones.

Los promotores de la obra cuentan también con la colaboración del Conservatorio de Música de León, de las Juventudes Musicales de la Universidad de León (ULE) y del Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León, cuyos alumnos se encargan de la caracterización de los personajes.

La venta de localidades, con un donativo de 10 euros, se realizará en la sede de Manos Unidas, en la web www.giglon.com y el propio día de las representaciones en la taquilla del Auditorio Ciudad de León si hubiera entradas sobrantes a partir de las 17.00 horas.

La recaudación se destinará a Manos Unidas para el desarrollo de proyectos contra la injusticia, la desigualdad y en el reparto de los bienes y a Amnistía Internacional para trabajos en promoción y defensa de los derechos humanos.