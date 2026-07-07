AUGC Valladolid denuncia que los guardias civiles en prácticas no cuentan ni con cazadora ni traje de agua. - AUG VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Valladolid ha denunciado que los agentes en prácticas no disponen en su quehacer diario ni con cazadora ni traje de agua, situación que ha llevado a la organización a interpelar al subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales, por el motivo de este olvido en la asignación de indumentaria.

La reacción de la AUGC se produce después de que el propio Canales, junto con el Teniente Coronel Jefe Interino José Ángel Giro, participara este lunes en la Comandancia de Valladolid en la presentación de 57 nuevos Guardias Civiles alumnos incorporados a diferentes Unidades de la provincia, para realizar su periodo de prácticas tras superar con éxito el primer curso académico impartido en los centros docentes de la Guardia Civil.

"Se le habrá olvidado mencionar que a estos guardias civiles en prácticas "no se les ha adjudicado cazadora ni traje de agua, sólo disponen de dos polos de manga corta y dos de manga larga. Cumpliendo todas las normas de riesgos laborales vamos...", apunta la AUG con ironía a través de un comunicado recogido por Europa

Recientemente, la Oficina de Riesgos Laborales de la Guardia Civil de Valladolid ha informado, en la Evaluación de Riesgos por la actividad de seguridad ciudadana, de que ante factores de riesgo como climatología adversa, calor y frío intenso o lluvia, la medida preventiva propuesta es que "se descienda del vehículo con el vestuario y equipamiento adecuado a las circunstancias térmicas y meteorológicas".

"Por tal motivo, consideramos se está poniendo en riesgo la salud de estos guardias civiles, y solicitamos se adopten las medidas urgentes necesarias que garanticen su salud", añade la AUGC en su denuncia.

Estos agentes a los que alude la asociación, 38 hombres y 19 mujeres, realizarán sus prácticas y reforzarán las unidades territoriales de Seguridad Ciudadana de la provincia este verano, una vez finalizado su periodo de formación completa con éxito,

Los 57 nuevos efectivos se desplegarán en las siguientes Unidades: Arroyo de la Encomienda, Cabezón, Castronuño, Esguevillas, Iscar, Laguna de Duero, Mayorga, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Mojados, Mota del Marqués, Nava del Rey, Núcleo de Servicios, Peñafiel, Portillo, Quintanilla, Tordesillas, Tudela y Villalón.

Realizarán los servicios diarios acompañados por componentes de las Unidades de destino asignadas, con la finalidad de que adquirieran la experiencia necesaria para su futuro profesional.