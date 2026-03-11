El Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana de Salamanca afronta este viernes una jornada sobre 'Nutrición y deporte'

Casa de la Mujer de Salamanca. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Mujer 'Clara Campoamor' del Ayuntamiento de Salamanca acogerá el viernes 13 de marzo, a las 11.00 horas, la segunda sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, incluida la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, que versará sobre 'Nutrición y deporte'.

Impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), en colaboración con la Universidad de Salamanca, el Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana tiene por objetivo "acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia".

Así, propone un programa mensual "dinámico y participativo", abierto a toda la población, que combina "divulgación, reflexión colectiva y creación comunitaria", tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Cristina Petisco, desarrollará esta jornada sobre 'Nutrición y deporte'.

En concreto, se abordarán "claves" para la mujer activa a través de la alimentación y la actividad física como qué necesita realmente el cuerpo femenino en las distintas etapas vitales, cómo influyen la alimentación y el ejercicio en el equilibrio hormonal, qué errores frecuentes se cometen por seguir dietas de moda o rutinas inadecuadas, y qué papel juega el autocuidado en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida.

El objetivo de la Escuela Municipal de Igualdad es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género, como han añadido desde el Consistorio salmantino.

Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad, como así recoge el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca aprobado recientemente por el pleno del Ayuntamiento.