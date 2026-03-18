Aumentan los ciberataques en España por los conflictos bélicos internacionales, pero se contienen las amenazas críticas

El director del Incibe, Félix Barrio, en la sede del Incibe, en León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, ha advertido del incremento de ciberataques o de intento de este tipo de amenazas en España a causa del contexto internacional de conflictos bélicos, aunque ha asegurado que los incidentes "graves" o "críticos" son atajados.

"Con los entornos de incertidumbre, los conflictos permanentes, mes a mes vemos cómo se va incrementando el volumen de intentos de ataque, pero la buena noticia es que los incidentes críticos, graves, se mantienen contenidos", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que hay un "muy buen nivel de respuesta" ante esos intentos permanentes que se producen desde el extranjero, orientados, en muchos casos, a perturbar las actividades digitales, pero España puede "presumir" de tener la capacidad de contener dichas amenazas.

En este sentido, ha puesto en valor la "capacidad de aguante" de las empresas y de las administraciones españolas frente a la oleada de ciberataques.

Félix Barrio se ha pronunciado de este modo en el Incibe, donde se han presentado las conclusiones del 'Estudio sobre la industria de la ciberseguridad en España 2025'.