Aumentan las detecciones del VRS en hospitales con incidencia en menores de 3 años y mayores de 65 en CyL

Datos del informe Vigira de la semana 51. - SACYL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las detecciones de muestras del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en hospitales aumentan con especial incidencia en menores de tres años y mayores de 65, al tiempo que disminuyen las de la gripe.

Según el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira), que analiza la semana 51 --del 15 al 21 de diciembre-- la tasa global de incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se sitúan en 832,4 casos por 100.000 habitantes, por lo que mantiene valores similares a los de semanas anteriores.

Tampoco varía la de síndrome gripal, 145,2 casos por 100.000 habitantes, por lo que se mantiene dentro del nivel de intensidad bajo. Las urgencias y hospitalizaciones sufren un ligero descenso poco significativo, según señala el documento consultado por Europa Press.

En las muestras hospitalarias, aumenta el porcentaje de detecciones del VRS al tiempo que disminuye el de gripe. Una de cada dos VRS se detecta en niños menores de 3 años y una de cada tres en mayores de 65 años. Las gripes son principalmente AH3 (70 por ciento), en mayores de 65 años (60 por ciento).

En las muestras centinelas las gripes son "mayoritariamente" AH3 (78 por ciento), aunque los mayores de 65 años solo representan el uno por ciento de las detecciones.