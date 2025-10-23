Autismo CyL lanza la campaña de sensibilización 'Mi pueblo es TEAmigable' contra el desconocimiento del trastorno

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Autismo Castilla y León inicia esta semana la campaña de sensibilización 'Mi pueblo es TEAmigable', una acción que forma parte del proyecto denominado Sensibilización y Unión de Municipios por el Autismo (S.U.M.A), que está financiado por la Diputación de Valladolid.

El proyecto y la campaña de sensibilización lanzada en redes sociales tienen como objetivo mostrar las necesidades específicas de las personas con autismo en los entornos rurales de Valladolid. Federación Autismo Castilla y León ha detectado que en ocasiones faltan servicios de proximidad y recursos especializados, es necesario desplazarse para recibir atención especializada, y el transporte suele ser poco accesible.

Además, todas estas necesidades suponen un desafío económico para las familias. Las personas con autismo en todo su ciclo vital, pero en especial en infancia y juventud, se enfrentan a barreras para participar en actividades comunitarias, educativas y de ocio. Estas barreras se intensifican en el medio rural debido a la escasez de recursos, falta de formación especializada y el aislamiento geográfico.

Sin embargo, el entorno rural presenta ventajas para el desarrollo y la residencia de las personas con autismo. Por eso, para favorecer su permanencia y participación en los municipios rurales de Valladolid se ha puesto en marcha el proyecto S.U.M.A.

Entre las acciones a realizar se encuentra esta campaña de comunicación 'Mi pueblo es TEAmigable', con publicaciones en redes sociales, medios de comunicación y divulgación de materiales en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

También plantea la grabación de varios podcasts y la creación de materiales audiovisuales con el testimonio de personas con TEA y sus familias, en la provincia de Valladolid.

Gracias a este proyecto, puesto en marcha en el mes de marzo, Federación Autismo Castilla y León está realizando algunas acciones, como formaciones de manera presencial y online a través de la plataforma Federación Autismo, destinadas a Ayuntamientos y agentes sociales de los municipios de Valladolid.

Hay cursos sobre accesibilidad en el espectro del autismo, el ocio como medio de participación comunitaria de las personas con TEA, los desafíos y oportunidades de las personas con autismo en el medio rural y los apoyos educativos para este colectivo en aulas de los CRA (Centros Rurales Agrupados).

Entre los objetivos se encuentran capacitar a agentes locales (ayuntamientos, servicios municipales, asociaciones, comercios) en estrategias de accesibilidad y atención a personas con TEA, fomentar la sensibilización de la comunidad rural sobre el autismo, reduciendo el estigma y facilitar la permanencia de personas con TEA y sus familias en sus municipios rurales mediante el fortalecimiento de la red de apoyo local.

Actualmente, se calcula que un 1% de la población presenta TEA. Teniendo en cuenta esta prevalencia, se estima que en España podría haber más de 480.000 personas con autismo. Si se extrapola esta cifra a la población de la provincia de Valladolid, superarían los 50.000, y si nos centramos en entornos rurales de menos de 20.000 habitantes, donde desarrollamos el proyecto S.U.M.A , habría aproximadamente 16.000 personas con TEA.