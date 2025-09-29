Se autoriza el regreso de los vecinos desalojados por el fuego de Cerezo de Arriba (Segovia), que sigue IGR 2

SEGOVIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha confirmado este lunes que el incendio forestal de Cerezo de Arriba se mantiene en nivel de gravedad 2 (IGR 2), pese a la evolución favorable de las últimas horas, y ha explicado que el CECOPI ha autorizado el regreso a sus viviendas de los vecinos desalojados de la urbanización de La Pinilla y de Río Frío de Riaza al no existir riesgo para la población.

Tras la tercera reunión del CECOPI, celebrada en la Delegación Territorial, Alonso ha detallado que el perímetro del incendio alcanza los ocho kilómetros y afecta a unas 200 hectáreas de masas arboladas en zonas de fuerte pendiente, lo que requerirá un "intenso" trabajo a lo largo de esta jornada.

La delegada ha precisado que las labores nocturnas del operativo INFOCAL han sido "muy efectivas", favorecidas por la alta humedad que ayudó a ralentizar el avance de las llamas, aunque aún persisten algunos focos activos que deben ser controlados durante el día.

El incendio afecta tanto a Castilla y León como a Castilla-La Mancha y continúa con mando único unificado para coordinar los efectivos que siguen trabajando en el operativo.

Ante la ausencia de riesgo para núcleos de población, el CECOPI ha autorizado el regreso de los vecinos de La Pinilla y Río Frío de Riaza a sus hogares. Según ha explicado Alonso, los alcaldes, integrantes también del CECOPI, son quienes comunican de manera directa esta decisión a los afectados.

En lo que respecta a la movilidad, se mantienen cortadas varias vías de acceso: la carretera SG-114 desde Riaza a La Pinilla, así como la SG-115 y la SG-112 desde el punto kilométrico 5,5 hacia Río Frío de Riaza y el puerto de La Quesera.

Por último, la delegada territorial ha explicado que esta decisión busca garantizar la seguridad y facilitar el tránsito de los numerosos medios de extinción que trabajan en la zona. En todo caso, se permitirá el paso a vecinos y trabajadores, mientras se restringe el acceso a excursionistas y turistas para evitar interferencias en las labores.