Autorizada en CyL la implantación de ocho grados, 18 másteres y un doctorado en ocho universidades

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la implantación de 27 títulos de enseñanzas universitarias oficiales que se distribuyen en ocho grados, 18 másteres universitarios y un doctorado. Los rectores de las universidades públicas de Castilla y León, a propuesta de sus Consejos de Gobierno y con el informe favorable de sus respectivos Consejos Sociales, así como los de las universidades privadas, a propuesta de sus Consejos Directivos y de Administración, han solicitado la implantación de estas nuevas titulaciones universitarias oficiales, que pasarán a incorporarse a su oferta formativa.

En concreto, la Universidad de Burgos (UBU) ofrecerá a su alumnado el Grado en Matemática Aplicada y Computación y el Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas. Por su parte, la Universidad de León (ULE) implantará el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía. En el caso de la Universidad de Salamanca (USAL), se autoriza la implantación de los grados en Ingeniería Mecatrónica y Robótica, y en Traducción e Interpretación; los másteres universitarios en Cibercriminalidad, en Ciberseguridad y en Ingeniería Mecatrónica; y el Doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada. Finalmente, la Universidad de Valladolid (UVA) contará entre sus titulaciones con el Grado en Biotecnología; los másteres universitarios en Nutrición de Precisión y Traslacional y en Subespecialidades Oftalmológicas.

En el caso de las universidades privadas, la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV) implantará el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte e IE Universidad ofrecerá a su alumnado el Grado en Ciencias Políticas / 'Bachelor in Political Science' y los másteres universitarios en 'Computación y Tecnología Empresarial / 'Master in Computer Science and Business Technology', en Derecho Internacional / 'Master in Laws (LLM)' y en Gestión / 'Master in Management (MIM)'. Por su parte, la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) contará con el Máster Universitario en Organización y Comunicación de Eventos. Por último, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla (UI1) ofrecerá el Grado en Administración y Dirección de Empresas y los másteres universitarios en Ciberdelincuencia, en Derecho Digital, en Dirección y Gestión de Centros Educativos, en Dirección y Gestión Deportiva, en Inteligencia Para la Seguridad y la Defensa, en Nutrición y Salud, en Psicopedagogía y en Transformación Digital de la Empresa.

La implantación de estos estudios cuenta con la verificación del Consejo de Universidades estatal, así como con el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Autorizadas estas enseñanzas por el Consejo de Gobierno de Castilla y León, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para establecer el carácter oficial del título y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE OTRAS

El Consejo de Gobierno ha autorizado, además, la supresión de 14 títulos de grado, máster y doctorado en las Universidades de León, Salamanca y Valladolid a solicitud de estos centros, como consecuencia fundamentalmente de la sustitución de estas enseñanzas por nuevas titulaciones que las engloban y actualizan sus planes de estudios, o por tratarse de titulaciones con menor demanda de matriculación en los últimos cursos académicos.

Tanto el Consejo de Universidades de Castilla y León como la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León han informado favorablemente estas operaciones.