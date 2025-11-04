Autorizada la renovación de pavimentos en la Plaza de Regla, Calle Ancha y entorno de Botines de León capital

Imagen de la Calle Ancha, uno de los tres sectores de la capital leonesa en los que se ha autorizado la renovación del pavimento. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha autorizado este martes el proyecto de renovación de pavimentos y accesibilidad en los sectores de la Plaza de Regla, la Calle Ancha y el entorno del Edificio Botines de la capital leonesa.

La intervención, dividida en tres fases, pretende sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol, al ser de mayor durabilidad.

Únicamente en el sector denominado Plaza de Regla se llevan a cabo sustitución de redes de saneamiento y acometidas. Todos los elementos escultóricos, barandillas, mobiliario urbano y de alumbrado se repondrán tras sustituir los pavimentos en el mismo lugar, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

DESVÍOS PARA VIANDANTES Y PEREGRINOS

La Comisión ha recordado que el Camino de Santiago es coincidente con el primer tramo del sector Calle Ancha, por lo que se deberán de prever los desvíos pertinentes durante el tiempo que duren las obras, garantizando el todo momento la seguridad de los viandantes y peregrinos.

Igualmente, se ha dado luz verde a los trabajos de control arqueológico en el marco de dicho proyecto.

Por otra parte, la Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado el traslado temporal de las esculturas de San Juan y Virgen Dolorosa procedentes del Museo de San Isidoro de León y cuatro obras del Museo Catedralicio Diocesano con motivo de la exposición de las mismas en la Iglesia de San Salvador de Palat del Rey.

Además, la Comisión se ha dado por enterada de los informes relativos a los procesos de conservación y limpieza realizados en el marco del proyecto de intervención en la fachada, torre, coro, sillería y claustro de la iglesia del Convento de San Marcos de León.

Del mismo modo, se ha informado favorablemente de la actuación de implantación de instalaciones para la promoción turística y el ocio en el entorno de la playa fluvial del río Cea en la localidad de Valderas, poniendo en relieve la importancia de proteger los elementos históricos existentes como el Molino de Santovenia y sus azudes, el yacimiento de 'Los Villares', el puente de piedra y la Fuente del Caño Teja.

Por último, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente del proyecto de urbanización de la ampliación del Polígono Industrial de El Bayo, en la localidad de Cubillos del Sil, que promueve la Junta de Castilla y León.